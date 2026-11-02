藏逸2026秋季拍賣盛大登場 珍稀珠寶、藝術名作與古董雅藏齊聚，開啟多元投資收藏新視野

當全球經濟環境與金融市場持續劇烈變動，富人對資產配置的思考，也從傳統金融投資工具延伸至更多元化的實體資產。藝術品、珍稀的珠寶鑽石與傳承有序的古董瓷器，不僅承載著個人品味與家族傳承，其稀有性、歷史價值及市場流通特徵，亦成為家族辦公室中長期資產規劃的主流。

圖／藏逸拍賣會 提供

藏逸拍賣2026秋季拍賣將於11月14日、12月5日至6日登場，匯聚書畫、現當代藝術、珍稀珠寶、歷代瓷器與古董珍翫，呈現自然造物與人文藝術交織的收藏魅力。

藏逸拍賣會現場。 圖／藏逸拍賣會 提供

藝術與珍品透過公開競價交流流通，展現收藏市場的多元面貌與拍賣交易的獨特價值。

藝術品橫跨傳統筆墨與國際當代視野。 本季集結張大千、溥心畬、齊白石、黃賓虹等中國書畫名家，常玉、趙無極、朱德群等華人現代藝術重要人物，以及楊三郎、張義雄、洪瑞麟等近現代藝術名家；國際當代藝術亦匯聚草間彌生、奈良美智、村上隆等知名藝術家。本次更特別規劃張大千與草間彌生兩大主題專場，呈現各自鮮明的創作語言與藝術成就。

張大千《三十六陂秋色》。 圖／藏逸拍賣會 提供

以濃淡交融的水墨描繪荷塘秋意，筆墨蒼潤奔放，展現張大千晚期藝術的獨特風采。

奈良美智《小狗收音機》。 圖／藏逸拍賣會 提供

以童趣小狗造形結合實用收音機功能，展現奈良美智作品鮮明的藝術語言與收藏趣味。

珠寶專場以珍罕天然彩鑽領銜登場。 本季隆重呈獻重達三克拉的艷彩橘鑽、色澤鮮明的艷彩綠鑽、極其稀有的艷彩藍鑽，及兩顆來自澳洲阿蓋爾礦區的Tender紅鑽。隨著阿蓋爾礦區於2020年停止開採，其出產的紅鑽更顯珍罕。彩色寶石方面，另有巴西兩克拉無燒帕拉伊巴碧璽、十克拉的馬亨蓋紅尖晶石，及喀什米爾天然無燒藍寶石、緬甸及莫桑比克鴿血紅紅寶石、哥倫比亞無油祖母綠與古董珠寶，展現高級珠寶收藏的豐富面貌。

三克拉艷彩橘鑽戒。 圖／藏逸拍賣會 提供

天然艷彩橘鑽色澤濃郁鮮明，重量達三克拉，為天然彩鑽中難得一見的大克拉珍品，極具收藏魅力。

ARGYLE阿蓋爾深彩粉鑽裸石。 圖／藏逸拍賣會 提供

出自阿蓋爾年度精選Tender系列，心形切割襯托濃郁粉色，彰顯珍稀彩鑽的收藏魅力。

古董珍翫方面，薈萃歷代玉器、官窯瓷器與紫砂茶器。 從良渚、紅山文化的史前玉器，到漢代禮玉與明清和闐玉雕，見證悠久的玉器文化；宋元名窯與明清官窯展現歷代釉色美學及製瓷工藝，清代朱泥、紫砂茶器則體現文人品茗雅趣。

(左)紅山文化 玉魚；(右)清宣統官窯青花礬紅龍紋碗一對。 圖／藏逸拍賣會 提供

玉質青綠溫潤，魚形雕琢古樸凝練，展現紅山文化獨特的造形美學與史前玉器工藝。礬紅游龍盤旋於青花祥雲之間，紅藍雙彩對比鮮明，紋飾生動細緻，展現晚清官窯瓷藝的莊麗氣韻。

11月14日「秋韻雅藏」率先登場，以晶萃雅集、共生礦物珍藏、寶石雕藝及藝藏家具為亮點。其中，難得一見的鈦晶太陽花墜飾尤為矚目，金色針狀包裹體於晶體內交織成盛放花朵般的天然奇景，展現大自然的結晶藝術。另匯集歐式與明式家具等多元珍藏，呈現自然造物與匠心工藝交融的收藏美學。

鈦晶太陽花墜飾。 圖／藏逸拍賣會 提供

金色針狀包裹體於透明晶體內形成盛放花朵般的天然景觀，展現獨特的結晶之美

對具備長遠視野的藏家而言，收藏不僅是追逐短期價格，更是透過審美與理性判斷，逐步建立具有個人特色、可供世代傳承的收藏體系。藏逸拍賣重視拍品的來源脈絡、真實性、品質及保存狀況，並透過相關資料與專業研究提供收藏參考。

11月14日以「秋韻雅藏」揭開序幕，12月5日呈獻「中國傳統筆墨與國際現當代藝術」及「中國瓷器與古翫」專場，12月6日由「瑰麗珠寶與翡翠首飾」壓軸登場。誠邀各界藏家共赴秋季收藏盛會。

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中南部巡展與門市預展

台南場｜10月30日（五）

晶英酒店・采風廳｜台南市中西區和意路1號4樓

高雄場｜10月31日（六）

遠雄地產・THE ONE｜高雄市前鎮區新光路39號30樓

台中場｜11月01日（日）

育堂建設・十三苑｜台中市西區民權路342號

桃園場｜11月07日（六） ~ 11月18日（三）

侏羅紀・自然科學博物館｜桃園市蘆竹區新南路一段125號B1

台北場｜11月21日（六） ~ 12月03日（四）

侏羅紀・台北民權旗艦店｜台北市中山區民權東路二段17號

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2026藏逸秋季拍賣

11月14日（六）

秋韻雅藏：水晶、家具、珠寶、瓷器

侏羅紀・自然科學博物館｜桃園市蘆竹區新南路一段125號B1

12月05日（六）

14:00 中國瓷器與古董珍翫

17:00 中國書畫與現當代藝術

華南銀行・總行｜台北市信義區松仁路123號3樓

12月06日（日）

瑰麗珠寶與翡翠首飾

華南銀行・總行｜台北市信義區松仁路123號3樓

預約專線：0901-322-558、03-222-8300 #352

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