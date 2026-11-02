人口探底／百萬移工台灣仍缺工 政策面臨3挑戰4困境

少子化帶動勞動力缺口擴大，全球早已進入搶工時代，勞動力成了各國競逐的資源。未來隨著人口加速驟降，勞動力勢必跟著逆轉而下，儘管AI和機器人發展將帶來勞動力的需求改變，但像長照等AI可能無法取代的人力恐怕只會更缺。台灣未來想靠藍領移工挹注基層勞動力，憑什麼誘因搶贏其他國家？

事實上，台灣移工政策已走過37個年頭，目前在台藍領移工逼近百萬，卻正面臨來源國供給變化、國際勞動規範加嚴、競爭國加碼搶人等三大外部挑戰，還有招募不透明、人力運用僵化、長照需求攀升，以及留才誘因不足等四大內部制度問題。

人口數連33個月負成長 2075年工作人口剩42%

根據內政部最新統計，截至今年9月底，台灣人口數2321萬3251人，與去年同期比較減少10萬3780人，連續33個月負成長；9月的新生兒出生數只有7704人，也比去年同期減少899人。

國發會最新人口推估也顯示，台灣今年15至64歲的工作年齡人口還有1576萬人，占總人口的近68%，但到了2075年，僅剩42%的人口屬工作年齡，且屆時工作人口比現在大砍2/3，僅剩513萬人；2037年起，45至64歲中高齡族群就會占工作年齡人口一半以上，也就是人愈來愈少，工作人口愈來愈老。

另一方面，65歲以上老年人口占比會由今年約21%，一路攀升到2065年恐突破五成，也就是屆時每兩名台灣人，就有一名是老人；到2075年老人占比會再升至52.9%，長照需求將與日俱增。

台灣自1989年就開放引進移工，內外情勢開始面臨挑戰。工總日前就發布以「轉折」為題的2026年白皮書，直指缺工已成為產業創新與經濟韌性的重大挑戰，呼籲全面檢討移工引進架構、開發具人口紅利的新興來源國，確保人力來源多元與穩定。

目前台灣開放看護、幫傭和製造業、營造業、農漁業等可引進移工，但近年除了製造業、營造業、農業等因缺工爭取增加移工名額，觀光旅宿業、餐飲業甚至客運業，也紛紛呼籲政府開放移工；醫療照護領域同樣面臨人力短缺壓力，衛福部一度向勞動部提案研議開放僑外生畢業留台，以及資深家庭看護工轉任醫療院所護佐。

來源國輸出放緩、日韓加薪搶人 台灣難找人

「來源國未來不會再永無止盡輸出人力。」儘管愈來愈多產業都期望由移工補足勞力缺口，不過中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆說，從供給端看，來源國輸出人數目前雖仍增加，但受當地經濟發展與人口結構轉變影響，成長幅度將逐步放緩；從需求端看，鄰近日本、南韓雖比台灣晚大規模引進移工，但近年搶人愈趨積極，加上工資高於台灣，正加速搶占東南亞勞動力。

辛炳隆認為，當來源國輸出放緩、日韓吸納效應加乘，台灣未來勢必愈來愈難找人。

不過，辛炳隆也說，政府正研擬推動製造業、漁撈業移工零付費(免負擔仲介費、機票等成本)，可望成為新的競爭籌碼，「對移工絕對有吸引力，因為來台不用付那麼多錢。」

移工人力運用缺彈性 政府應思考進一步鬆綁

相對的，雇主搶人的成本也會跟著增加。辛炳隆因而直言，移工政策已走入「深水區」，如何兼顧移工權益、雇主成本與用人穩定，將是改革大哉問。

此外，現行移工聘雇制度是「一個蘿蔔、一個坑」，移工人力被綁在特定雇主與特定工作，人力運用缺乏彈性，政府也應思考進一步鬆綁。

政大勞工所教授劉梅君則說，單靠推動零付費恐無法完全消除海外招募超收費用的問題，畢竟台灣難以直接介入來源國當地層層轉介的招募鏈，但資訊與費用不透明等問題仍應處理。

劉梅君主張逐步讓仲介轉型為訓練、生活適應及管理等專業服務角色，服務費改採使用者付費；同時開放移工自由轉換工作，讓「良幣逐劣幣」。

看護移工薪資差偏好製造業 將衝擊長照人力

現行外籍看護不像製造業移工適用勞基法，隨著最低工資連年調漲，已讓看護和產業移工的薪資水準落差加大；看護移工不僅薪資不適用最低工資，休假、工時等也無保障，移工來台恐將偏向選擇勞動條件更好的製造業工作，將衝擊高齡化台灣的長照需求人力。

「早晚得面對看護工薪資與權益問題。」移工事務專家薛鑑忠提醒，隨著本國照服員同樣面臨缺工，未來勢必要將移工納入長照體系，而家事移工與產業移工間的勞動條件落差，就到了不得不檢討的當口。

薛鑑忠舉例，香港保障家事移工每7天至少1天休息日，新加坡2023年起，也要求雇主每月至少給予1天休假，且不能以加班費替代，「台灣要不要往前？」

留才不必落地生根 專家提移工跨業轉職解方

但保障家事移工權益後，勢必也將帶給長照家庭更多負擔，除了薪資聘雇成本增加，外籍看護休假時的照顧空窗誰來擔？政府也必須同時面對，不該丟給雇主自己想辦法。

至於留才，很多移工為了賺錢可能想在海外工作久一點，但不一定會想要永久居留。薛鑑忠建議，留才或許應該要抽離「落地生根」的思考框架，與其因工作年限促使台灣必須不斷從海外引進新人，不如透過跨業流動、轉職，提高資深移工長期留台的機會，只要能多留10年、20年，對台灣人力補充就有實質幫助。