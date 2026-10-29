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羅紹和領導安得烈慈善協會 今年再獲內政部表揚

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
內政部28日舉辦「115年全國性社會團體公益貢獻獎及績優職業團體表揚大會」，中華安得烈慈善協會再獲全國性社會團體公益貢獻獎金質獎，由執行長羅紹和代表領取。圖／中華安得烈慈善協會提供
內政部28日舉辦「115年全國性社會團體公益貢獻獎及績優職業團體表揚大會」，中華安得烈慈善協會再獲全國性社會團體公益貢獻獎金質獎，由執行長羅紹和代表領取。圖／中華安得烈慈善協會提供

內政部28日舉辦「115年全國性社會團體公益貢獻獎及績優職業團體表揚大會」，社團法人中華安得烈慈善協會再次榮獲全國性社會團體公益貢獻獎金質獎，肯定協會長期投入弱勢家庭扶助、急難救助、災害援助及教育推廣的努力。協會執行長羅紹和代表出席受獎，他表示這份榮譽屬於一路支持安得烈的捐款人、企業夥伴、志工及全體同工。

羅紹和指出，協會長期關注弱勢家庭在生活、健康及子女教育等方面的實際需求。協會推動客製化食物箱服務，依照不同年齡與家庭需要，提供嬰兒、膳糧、素食、專案、長青及松柏等類型食物箱，每月為全台6000個弱勢家庭提供服務。此外面對家庭突遭變故或重大災害，協會也積極整備物資、調度人力，提供急難救助金及安心食物箱，協助家庭度過難關。從花蓮地震、台南地震、歷年颱風災害，到花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害等事件，協會持續投入災害援助，並與中央及地方政府合作，盡力將物資及時送到受災民眾手中。

羅紹和指出，扶助弱勢家庭不能只顧眼前的生活困難，也要關心孩子未來的發展。協會透過「培鷹計畫」提供多元學習與成長機會，辦理全國學藝競賽、生命成長營及飛颺營等活動，並提供獎助學金及技職培訓，減輕弱勢家庭的教育負擔，讓孩子在學習過程中培養品格、建立自信，逐步累積面對未來的能力。「善果計畫」每年走入超過300所學校，透過生命教育活動，引導孩子學習知福、惜福、感恩、助人、分享及惜食。讓孩子學會珍惜資源、關懷他人與樂於分享，並將這些觀念落實在日常生活中。

他表示，今年安得烈再次獲得內政部公益貢獻獎金質獎，也獲頒第十屆堉璘台灣貢獻獎公益成就獎。感謝所有捐款人、企業夥伴、志工，以及每一位認真投入服務的工作同仁。因為大家願意付出、彼此合作，安得烈才能持續陪伴許多有需要的家庭。這些榮譽是鼓勵，也是責任。協會將會繼續把每一份支持妥善運用在服務上，讓資源送到真正需要的人手中。

羅紹和 內政部

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