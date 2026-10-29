強化防災 內政部：易成孤島65公所將派駐災防輔導員

內政部今天表示，災害防救法部分條文修正草案明定鄉鎮市區公所應設置防災協作中心，明年規劃在65個原鄉及易成孤島公所防災協作中心各派駐1名災防輔導員以及配置10至15名替代役，支援防救災工作。

內政部今天部務會報安排替代役暨社會韌性訓練執行中心就「防災協作中心災防輔導員訓練課程規劃情形」進行報告，下午舉行部務會報後記者會，由政務次長馬士元主持，說明相關辦理情況。

馬士元轉述內政部長劉世芳於會議裁示，為強化地方公所防災協作中心的災防量能，內政部規劃設置災防輔導員，並備完整訓練規劃及師資，以期提升災防輔導員帶領替代役支援防救災之實務能力。

馬士元指出，災害防救法部分條文修正草案，增修條文明定鄉（鎮、市、區）及山地原住民區公所應設置防災協作中心，並得運用一般替代役協助辦理災害防救及協作中心相關業務。

馬士元說明，為強化災防協作中心量能，內政部明年度規劃在65個原鄉及易成孤島公所防災協作中心各派駐1名災防輔導員，以及配置10至15名替代役支援防救災工作，災防輔導員協助帶領替代役辦理防救災工作，並於每年汛期前實施回流訓練，以確保資訊更新及技能精進。

馬士元表示，下一階段是在2028年編列金門烏坵以外的全國367個鄉（鎮、市、區）公所，災防輔導員的相關預算，並進一步辦理相關作業。

針對災防輔導員的人力來源，役政司長沈哲芳說明，以具防救災專業人士、退伍軍士官、退休警察、消防人員、退休教師等已得防災士或EMT-1證照的適任人員為優先。

內政部表示，災防輔導員將受完整職前訓練課程，包括進階防災士課程、災害潛勢圖資判讀、防災協作中心運作系統操作等課程，熟練現場應變及替代役執勤帶領技能後，以協助公所於汛期前完成防救災整備工作，落實「專業導向，專人負責，專職防災」的核心理念。