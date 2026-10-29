卓榮泰視察馬太鞍溪堤防工程 宋楚瑜應邀現身

花蓮光復去年發生堰塞湖潰壩洪災，造成重大傷亡及財物損失。災後水利署趕辦堤防工程，日前發生還未開會協議價購就強拆工寮，工區揚塵也引發民眾怨言。行政院長卓榮泰今天到現地視察，陪同的前省長宋楚瑜、縣府官員都關心土砂去化問題，建議可結合水泥等產業再利用，或填海加速去化，不要任由堆置再度形成災難。

水利署正在馬太鞍溪南岸興建高規格堤防及第二道堤防，宋楚瑜30多年前省長任內曾在北岸建造全台第一座高規格堤防，今天受邀與卓揆一同視察，他仔細聽取工程簡報，關切災後疏濬2000多萬噸土砂如何去化。

宋楚瑜肯定行政院用高規格投入興建堤防，也提出建議，土砂若堆置不用不但浪費，更可能變成災難，可結合水泥或其他相關產業再利用。

縣府代理祕書長饒忠表示，疏濬土砂含土量高，業者考量成本意願不高，且有幾家砂石場也是受災戶，因此可標售的土砂量很少。土砂持續堆置問題一直存在，若可在豐濱等岸邊填海，就可以快速消化。

饒忠提及，南岸兩間砂石場位於第二道堤防範圍，被要求遷場，涉及土地取得、環評、建場等問題，至少要5年，員工生計問題必須考量，縣府多次開會協助，都卡在須由中央部會修訂辦法；此外，施工揚塵影響民眾生活品質，施工單位應落實防治揚塵。

卓榮泰要求明年汛期前、4月底前務必完成第一道堤防，整體工程明年底完成，連同宋楚瑜在北岸興建的超級堤防，等於南北兩岸有4道堤防的雙重保障。

至於砂石場問題，卓榮泰說，已修正災防法，未來只要合乎規定可不須重覆環評，但要配合時程，中央會繼續與業者溝通。

卓榮泰說，災後重建今年提出70億元追加預算，希望11月底前通過，會先做好前置的行政作業，預算一通過可以無縫接軌馬上執行。

親民黨主席、前省長宋楚瑜今天受邀視察馬太鞍溪堤防工程，行舉手禮向施工團隊表達肯定之意。記者王燕華／攝影