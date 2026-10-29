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卓榮泰視察馬太鞍溪堤防工程 宋楚瑜應邀現身

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
親民黨主席、前省長宋楚瑜（中）今天受邀與行政院長卓榮泰一同視察馬太鞍溪堤防工程。記者王燕華／攝影
親民黨主席、前省長宋楚瑜（中）今天受邀與行政院長卓榮泰一同視察馬太鞍溪堤防工程。記者王燕華／攝影

花蓮光復去年發生堰塞湖潰壩洪災，造成重大傷亡及財物損失。災後水利署趕辦堤防工程，日前發生還未開會協議價購就強拆工寮，工區揚塵也引發民眾怨言。行政院長卓榮泰今天到現地視察，陪同的前省長宋楚瑜、縣府官員都關心土砂去化問題，建議可結合水泥等產業再利用，或填海加速去化，不要任由堆置再度形成災難。

水利署正在馬太鞍溪南岸興建高規格堤防及第二道堤防，宋楚瑜30多年前省長任內曾在北岸建造全台第一座高規格堤防，今天受邀與卓揆一同視察，他仔細聽取工程簡報，關切災後疏濬2000多萬噸土砂如何去化。

宋楚瑜肯定行政院用高規格投入興建堤防，也提出建議，土砂若堆置不用不但浪費，更可能變成災難，可結合水泥或其他相關產業再利用。

縣府代理祕書長饒忠表示，疏濬土砂含土量高，業者考量成本意願不高，且有幾家砂石場也是受災戶，因此可標售的土砂量很少。土砂持續堆置問題一直存在，若可在豐濱等岸邊填海，就可以快速消化。

饒忠提及，南岸兩間砂石場位於第二道堤防範圍，被要求遷場，涉及土地取得、環評、建場等問題，至少要5年，員工生計問題必須考量，縣府多次開會協助，都卡在須由中央部會修訂辦法；此外，施工揚塵影響民眾生活品質，施工單位應落實防治揚塵。

卓榮泰要求明年汛期前、4月底前務必完成第一道堤防，整體工程明年底完成，連同宋楚瑜在北岸興建的超級堤防，等於南北兩岸有4道堤防的雙重保障。

至於砂石場問題，卓榮泰說，已修正災防法，未來只要合乎規定可不須重覆環評，但要配合時程，中央會繼續與業者溝通。

卓榮泰說，災後重建今年提出70億元追加預算，希望11月底前通過，會先做好前置的行政作業，預算一通過可以無縫接軌馬上執行。

親民黨主席、前省長宋楚瑜今天受邀視察馬太鞍溪堤防工程，行舉手禮向施工團隊表達肯定之意。記者王燕華／攝影
親民黨主席、前省長宋楚瑜今天受邀視察馬太鞍溪堤防工程，行舉手禮向施工團隊表達肯定之意。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉馬太鞍溪南岸有兩間砂石場位於第二道堤防用地範圍須遷場，行政院長卓榮泰表示已修法，會與業者溝通解決。記者王燕華／攝影
花蓮光復鄉馬太鞍溪南岸有兩間砂石場位於第二道堤防用地範圍須遷場，行政院長卓榮泰表示已修法，會與業者溝通解決。記者王燕華／攝影

馬太鞍溪 卓榮泰 宋楚瑜 堰塞湖 花蓮

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