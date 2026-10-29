少年假釋擬納被害人意見 行政院通過《少年事件處理法》修法

行政院會29日通過《少年事件處理法》部分條文修正草案及第18條之2修正草案，針對成年與少年共同犯罪案件的移送程序、少年假釋制度、被害人訴訟參與及少年犯罪前案紀錄塗銷等事項進行調整。不過，針對成少共犯案件的司法程序及少年假釋規定，法務部與司法院仍有不同意見，將併列雙方版本送請立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，此次修法是少年司法制度的重要調整，目的是回應社會對少年事件及被害人權益保障的關注，同時兼顧少年自我成長與復歸社會的需求，並檢討現行成年與少年共同犯罪案件的移送程序。

卓榮泰指出，為改善現行成少共犯案件可能出現的證據斷裂問題，確保被害人表意權，行政院提出相關修正版本，要求完善檢察官對成少共犯案件的調查及證據保全程序；在少年假釋審核方面，也應參酌被害人，或因少年犯罪行為致死者的遺屬所提出的意見。

此次修法重點之一，是調整成少共犯案件的移送程序。行政院版本增訂第18條之2，若有事實足認成年人教唆、幫助或利用少年犯罪，或與少年共同實施犯罪，且有調查共犯關係及保全證據的必要，檢察官得指揮司法警察官或司法警察，先將相關少年護送至該管檢察署，由檢察官進行必要訊問。

在被害人權益保障方面，修正草案增訂第65條至第65條之3，建立少年刑事案件的被害人訴訟參與制度，並採取限制適用及比例原則，避免程序過度對立影響少年發展，同時兼顧被害人權益。

少年假釋制度也是此次修法焦點。行政院版本修正第81條，除依犯罪嚴重程度建立分級門檻，也要求審核時參酌被害人或因犯罪行為致死者遺屬的陳述意見，並得委請財團法人犯罪被害人保護協會協助。

此外，草案也修正第83條之1，完善少年犯罪前案紀錄塗銷及視為未曾受宣告的制度，依不同處遇類型區分觀察期間，並將少年刑事前案改採聲請塗銷新制，以強化少年復歸社會的制度功能。

卓榮泰表示，草案送請立法院審議後，請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，盼早日完成修法程序。