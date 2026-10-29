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西班牙高鐵追撞至少68死 駐處尚未接獲台灣人傷亡

中央社／ 台北29日電

西班牙一班高鐵28日撞上另一班停在軌道上的高鐵列車，造成至少68人死亡。外交部今天表示，駐處目前尚未接獲台籍人士傷亡通報，將持續密注事故發展，倘民眾有救助需求，將立即提供必要協助。

西班牙一班高鐵28日撞上另一班停在軌道上的列車，卡斯提亞曼加自治區（Castilla La Mancha）政府證實造成至少68人死亡，另有58人在醫院治療，救難人員持續在殘骸中搜尋生還者與罹難者遺體。

外交部回覆中央社表示，駐西班牙代表處已於第一時間洽查西班牙官方掌握狀況，獲告目前沒有台籍人士傷亡通報。外交部同步指示駐處持續密注事故發展，倘有民眾、留學生或僑民有救助需求，將立即提供必要協助。

外交部提醒，旅西民眾倘有急難救助需求，可撥打台灣駐西班牙代表處緊急聯絡處電話+34639-384-883（西班牙境內直撥639-384-883）；或請台灣親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

高鐵 西班牙 外交部

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