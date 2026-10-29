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新北割頸案促修法...重大少年犯假釋門檻變嚴、納被害人參與訴訟

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

新北市校園割頸案震驚社會，行政院會今天通過司法院送請會銜少年事件處理法部分條文修正草案，將送立法院審議。修法增訂重大案件的被害人訴訟參與制度，並將假釋規定分級化，重大刑案少年犯的假釋門檻提高至2分之1，也針對「成少共犯」案件補強偵查程序。

此次修法包括四個面向，首先為建構少年刑事案件中被害人訴訟參與制度，草案明定，故意犯罪致人於死或重傷的特定重大案件，被害人得聲請參與訴訟；經法院准許參與訴訟之人，可到庭陳述意見、就證據調查範圍及科刑範圍表示意見，但不得進行交互詰問。

另為保護少年，草案規範，法院應採取避免不必要的直接對質、保護隱私，並限制不利少年身心健全發展的訴訟行為。

其次為調整少年假釋制度，依犯罪嚴重性建立分級門檻。針對故意犯罪致人於死，或犯最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，而受10年以上宣告者，假釋門檻提高至須逾執行期2分之1；其他宣告有期徒刑者維持逾執行期3分之1。行政院版增訂，辦理假釋時應參酌被害人或遺屬陳述意見，並得委請犯罪被害人保護協會協助。

第三，完善少年前案紀錄「塗銷與視為未曾受宣告」制度。依據處分性質與宣告刑輕重，建立分級化的觀察期間，期滿未再故意觸犯刑罰者即可塗銷；少年刑事前案則改採聲請塗銷新制，由少年法院實質審理，以利少年復歸社會。

最後，針對近年與日俱增的「成少共犯案件」，即成年人教唆、幫助、利用或與少年共同犯罪，修法明定，若有調查共犯關係及保全證據必要，得經檢察官許可後由司法警察將同行少年先護送至檢察署，由檢察官進行必要訊問，訊問後再護送至少年法院。

行政院長卓榮泰表示，修法事為回應社會對少年事件與被害人權益保障的關注，兼顧保障少年自我成長及復歸社會的需要，並檢討當前成少共犯案件的移送程序，是一次司法少年制度的重要修法。請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

假釋 門檻 少年犯

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