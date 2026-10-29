快訊

舊行動電源回收送150元！期限7天規則曝 再加碼行充舊換新折500元

河口湖命案井女出殯 母泣不成聲…友人：母女不是外界傳的那樣

禍不單行！西班牙第二起重大鐵路傷亡，又遇罷工＋大選

聽新聞
0:00 / 0:00

警政署赴美IACP年會深化國際合作 籲國際刑警組織納入台灣

中央社／ 舊金山28日專電

2026國際警察首長協會（IACP）年會27日落幕。警政署副署長廖訓誠率團出席並與世界各國執法人員交流經驗、建立合作。廖訓誠受訪強調，台灣持續被排除在國際刑警組織外，這不僅讓跨國犯罪有機可乘，更使全球安全網出現破口。

今年，廖訓誠率團員穿上印有「台灣內政部警政署」（NPA TAIWAN）的夾克與會，在美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的國際警察首長協會年會亮相，為提升台灣國際能見度增添助力。

台灣團隊在大會期間與美國、荷蘭、澳洲等國代表交流或會晤，討論最新犯罪趨勢等議題，有助深化跨境打擊犯罪合作。代表團也參觀警用裝備展，掌握最新設備資訊，提供台灣警政部門參考。

台灣打擊犯罪能力獲世界認可，然而國際刑警組織（INTERPOL）大會11月30日至12月3日將在香港舉行，中國阻撓之下，台灣無法正式參與國際刑警組織及其會議。

廖訓誠接受中央社訪問表示，這不僅影響打擊犯罪的時效，也讓國際社會無法充分運用台灣的情資與偵查能力，呼籲各國支持台灣加入國際刑警組織，讓台灣在既有務實合作的基礎上，進一步發揮打擊跨國犯罪的影響力。

對此，警政署國際組組長林妙齡強調，犯罪及犯罪者沒有國界，執法人員、執法機關更不應有國界的限制，否則永遠只能追趕犯罪者，國際社會需要台灣的幫助和貢獻。

以近期一起運毒案為例，美方在洛杉磯機場查獲2名台灣人以人蔘粉包裝夾藏安非他命。刑事局駐美西聯絡官楊力靜獲准檢視嫌犯手機，將對話紀錄傳回刑事局。台灣警方循金流與監視器畫面鎖定招募手、金主，並向美方回傳情資，台美合作逮捕14人。

警政署刑事警察局國際刑警科科長李昆達表示，台灣面臨特殊的國際處境，雖無法參與國際刑警組織，仍以雙邊、多邊方式，與各國的執法機關直接聯繫。

警政署團隊此行也拜會美國國土安全調查署（HSI）舊金山分署。李昆達指出，台灣與美國國土安全調查署已形成一個新的合作模式，在台美刑事司法互助架構下，以即時情資交流、人員培訓及案件共同偵辦3大主軸，深化台美合作。

李昆達強調，毒品與詐欺犯罪呈現企業化、跨國化趨勢，加上AI與加密貨幣運用，提高追查難度，已無法單靠一個國家處理，台灣技術不輸各國，共同合作才能有效對抗犯罪。

警政署 刑警 赴美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

駐索馬利蘭代表投書 籲支持台灣參與國際刑警組織

外交部：中國跨國鎮壓超越政治恫嚇 外館3面向更新應變

賴總統：發揮高科技產業優勢 在AI、無人機、半導體建立民主供應鏈

賴總統：因應海纜風險與中國跨國鎮壓　台灣站第一線

相關新聞

政策反覆 巴基斯坦領空對台先關後開

彭博廿八日報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，拒絕台灣的航空公司進出其領空，是全球第一個採取此類措施的國家。消息披露幾小時後，巴基斯坦當局突然撤回禁飛令，再次允許台灣業者飛越該國領空。

杜忠誥心臟微創手術後搶救10多天不治 醫解析不同術式風險

知名書法大師杜忠誥本月15日在台大醫院接受心臟瓣膜微創手術，沒想到術後出現衰竭現象，在加護病房搶救十多天仍不幸離世，享壽77歲。振興醫院心臟醫學中心結構心臟病介入治療科主任李永在表示，傳統全開胸的心臟瓣膜手術，對於患者心臟與體力負荷較大，微創手術恢復期較短，醫師會考量患者情況給予最適當的手術方式。

新北割頸案促修法...重大少年犯假釋門檻變嚴、納被害人參與訴訟

新北市校園割頸案震驚社會，行政院會今天通過司法院送請會銜少年事件處理法部分條文修正草案，將送立法院審議。修法增訂重大案件的被害人訴訟參與制度，並將假釋規定分級化，重大刑案少年犯的假釋門檻提高至2分之1，也針對「成少共犯」案件補強偵查程序。

杜忠誥辭世享壽77歲 楊渡：向杜老師致最高敬意 永別了

知名書法大師杜忠誥傳出昨天辭世消息，享壽77歲。作家楊渡今天在臉書發表「痛悲痛惜，杜忠誥老師」一文，他表示，杜忠誥的風骨與人格，是一個時代的典範。「向杜老師，致上最高的敬意。永別了，我一生敬愛的杜老師。您書寫的身影，將永存心中。痛悲！痛惜啊！」

薔琵農損逾4.5億 農業保險五項目免現勘理賠逾8100萬元

薔琵颱風造成全台多地農業災損，行政院長卓榮泰今天指示農業部，確認市場上農、漁貨源供應無虞、價格穩定，並針對農業保險條件、如何增加投保品項，及實際保險結果分析進行檢討；針對極端氣候下，不同季節、不同風雨強度及各類作物所受的災害，檢討現行農業補助機制、建立制度化的科學分析。

台灣兒童圖畫書教父「繪本阿公」鄭明進95歲辭世 文化部請總統褒揚

被譽為「台灣兒童圖畫書教父」的資深兒童文學家、繪本作家鄭明進26日辭世，享耆壽95歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，並表示，鄭明進深耕兒童圖畫書與美術教育，對台灣繪本發展有著重要且深遠的影響，為台灣童書在創作與推廣上樹立重要典範，文化部將呈請總統明令褒揚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。