警政署赴美IACP年會深化國際合作 籲國際刑警組織納入台灣

2026國際警察首長協會（IACP）年會27日落幕。警政署副署長廖訓誠率團出席並與世界各國執法人員交流經驗、建立合作。廖訓誠受訪強調，台灣持續被排除在國際刑警組織外，這不僅讓跨國犯罪有機可乘，更使全球安全網出現破口。

今年，廖訓誠率團員穿上印有「台灣內政部警政署」（NPA TAIWAN）的夾克與會，在美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的國際警察首長協會年會亮相，為提升台灣國際能見度增添助力。

台灣團隊在大會期間與美國、荷蘭、澳洲等國代表交流或會晤，討論最新犯罪趨勢等議題，有助深化跨境打擊犯罪合作。代表團也參觀警用裝備展，掌握最新設備資訊，提供台灣警政部門參考。

台灣打擊犯罪能力獲世界認可，然而國際刑警組織（INTERPOL）大會11月30日至12月3日將在香港舉行，中國阻撓之下，台灣無法正式參與國際刑警組織及其會議。

廖訓誠接受中央社訪問表示，這不僅影響打擊犯罪的時效，也讓國際社會無法充分運用台灣的情資與偵查能力，呼籲各國支持台灣加入國際刑警組織，讓台灣在既有務實合作的基礎上，進一步發揮打擊跨國犯罪的影響力。

對此，警政署國際組組長林妙齡強調，犯罪及犯罪者沒有國界，執法人員、執法機關更不應有國界的限制，否則永遠只能追趕犯罪者，國際社會需要台灣的幫助和貢獻。

以近期一起運毒案為例，美方在洛杉磯機場查獲2名台灣人以人蔘粉包裝夾藏安非他命。刑事局駐美西聯絡官楊力靜獲准檢視嫌犯手機，將對話紀錄傳回刑事局。台灣警方循金流與監視器畫面鎖定招募手、金主，並向美方回傳情資，台美合作逮捕14人。

警政署刑事警察局國際刑警科科長李昆達表示，台灣面臨特殊的國際處境，雖無法參與國際刑警組織，仍以雙邊、多邊方式，與各國的執法機關直接聯繫。

警政署團隊此行也拜會美國國土安全調查署（HSI）舊金山分署。李昆達指出，台灣與美國國土安全調查署已形成一個新的合作模式，在台美刑事司法互助架構下，以即時情資交流、人員培訓及案件共同偵辦3大主軸，深化台美合作。

李昆達強調，毒品與詐欺犯罪呈現企業化、跨國化趨勢，加上AI與加密貨幣運用，提高追查難度，已無法單靠一個國家處理，台灣技術不輸各國，共同合作才能有效對抗犯罪。