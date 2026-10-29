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薔琵農損逾4.5億 農業保險五項目免現勘理賠逾8100萬元

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
薔琵颱風造成全台多地農業災損。圖／劉建國提供
薔琵颱風造成全台多地農業災損。圖／劉建國提供

薔琵颱風造成全台多地農業災損，行政院長卓榮泰今天指示農業部，確認市場上農、漁貨源供應無虞、價格穩定，並針對農業保險條件、如何增加投保品項，及實際保險結果分析進行檢討；針對極端氣候下，不同季節、不同風雨強度及各類作物所受的災害，檢討現行農業補助機制、建立制度化的科學分析。

根據農業部統計，截至10月28日17時止，農業產物及民間設施估計損失計4億4623萬元；農作物受災樣態以倒伏、浸水及落果為主，以宜蘭縣金柑、茂谷柑，台中市蘋果、甜柿、梨，以及台東縣番荔枝、香蕉等受損較為嚴重，宜蘭縣五結鄉農會公糧倉儲設施亦有受損，所儲公糧並無損傷；漁業以屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣漁船（筏）及定置網受損為主。

畜牧業方面，以新北市林口區、石碇區影響較為嚴重，共計造成豬隻死亡11頭、畜禽舍受損23棟，損失金額達866萬元。

卓榮泰指出，感謝農業部在第一時間迅速掌握各地災情，並完成主動公告現金救助與低利貸款地區及品項。分別在10月26日公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等九縣市，救助品項涵蓋農、林、漁、牧多項作物及設施。

卓榮泰提到，另在10月27號公告屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等四縣的定置網漁產全品項救助。對於其他遲發性或不易立即判斷災損的作物，會持續與地方政府配合查勘，在達到標準的時候，會隨時的公告。

卓榮泰表示，今年農業天然災害救助辦法已經修正，將現金救助額度提高到生產成本的25%，一年一收的農產品遭遇嚴重災損再給予2分之1額外救助。另外本次災害，農業保險五個項目合計已超過8100萬元的理賠，可提供農民額外的保障，請農業部持續鼓勵農民投保。

最後，卓榮泰請農業部依從速、從寬、從簡的原則加速辦理行政作業，整合智能及韌性設施補助、低利貸款優惠、有機質肥料、專家團隊技術指導等措施及配套，提供全方位的支持，積極協助受害的農漁民儘速復原及復耕，恢復正常的生活跟生產。

農損 理賠 薔琵颱風

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