台灣兒童圖畫書教父「繪本阿公」鄭明進95歲辭世 文化部請總統褒揚

被譽為「台灣兒童圖畫書教父」的資深兒童文學家、繪本作家鄭明進26日辭世，享耆壽95歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼，並表示，鄭明進深耕兒童圖畫書與美術教育，對台灣繪本發展有著重要且深遠的影響，為台灣童書在創作與推廣上樹立重要典範，文化部將呈請總統明令褒揚。

鄭明進1932年出生於台北，台北師範藝術科畢業，曾擔任國小美術教師25年，與台北師範藝術科校友共同發起成立「今日兒童美術教育研究會」，透過實驗和研究，為國小美術教育注入新風氣。其個人藝術創作也屢獲殊榮，以油畫「田園」獲得台陽美展佳作獎、「靜物」水彩畫獲得全省教員美展省教育會會長獎等，並多次代表台灣參加國際美術教育會議。

鄭明進更致力於兒童圖畫書的推廣與創作，出版近50本插圖或圖畫書，其中多部作品如《十兄弟》、《小鯨游大海》、《小紙船看海》等，皆被譽為台灣童書經典。

他也參與《小學生畫刊》等叢書編輯出版工作；成立海葵出版社編選《世界真可愛：世界 46 國兒童・青少年作文、圖畫選集》；更擔任漢聲、台英出版社顧問，策畫編輯《精選世界最佳兒童圖畫書》叢書與《世界親子圖畫書》套書等。他不僅積極向大眾推廣兒童圖畫書，也吸引更多出版社投入此一領域，帶動產業發展。

文化部表示，鄭明進身兼美術教育者、繪本推廣與創作者，持續以卓越創新精神，在兒童美術與兒童文學、兒童文化領域做出傑出貢獻，於2025年獲得第49屆金鼎獎特別貢獻獎。他所留下的豐厚成果與精神，將持續滋養台灣兒童文學與繪本創作，留下深遠影響。