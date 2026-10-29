兒童文學家鄭明進安詳辭世享嵩壽95歲 「開啟新旅程」道盡對生命豁達

金鼎獎特別貢獻獎得主、資深兒童文學家鄭明進，10月26日安詳辭世，享嵩壽95歲。中華民國兒童文學學會在臉書表示，鄭明進兒子轉述，老師生前曾一再囑咐希望能安靜地離開，不舉辦告別式，「他的一生很開心有大家陪伴，也能專注在他熱愛的事情上，離開並不是結束，而是開啟另一場新的旅程」。這段話，道盡了鄭明進對生命的豁達，「也讓我們在不捨之中，多了一份溫柔的祝福」。

中華民國兒童文學學會發表追思文章，敬愛的兒童文學前輩鄭明進，於10月26日凌晨3時30分，安詳地走完人生旅程，享嵩壽95歲。「鄭老師一生深耕兒童文學，以滿腔熱情投入他所熱愛的事物，為台灣兒童文學留下珍貴的足跡與深遠的影響。他的身影、他的創作，以及對兒童文學的熱愛，都將長存於我們心中」。

中華民國兒童文學學會表示，感謝鄭明進一生為兒童文學所付出的心力，曾經帶給我們的感動與啟發。「雖然老師已悄然遠行，但他留下的文學足跡與精神，將持續陪伴著一代又一代的兒文人」。