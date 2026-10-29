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政策反覆 巴基斯坦領空對台先關後開

聯合報／ 編譯廖玉玲江昱蓁、記者陳熙文胡瑞玲／綜合報導

彭博廿八日報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，拒絕台灣的航空公司進出其領空，是全球第一個採取此類措施的國家。消息披露幾小時後，巴基斯坦當局突然撤回禁飛令，再次允許台灣業者飛越該國領空。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫廿八日告訴彭博，「航空領域遵循一個中國政策，只向中國大陸開放。我們僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空」。

然而，巴基斯坦當局稍晚突撤回禁飛令。彭博看到的十月廿八日文件寫道，巴基斯坦民航局允許華航與長榮航空，在十月廿八日到明年三月廿七日之間使用該國領空。彭博報導中，並未說明巴國為何突然取消禁飛令。

俄烏戰爭爆發之後，台灣國籍航空長期繞避俄羅斯領空飛行。航班追蹤應用程式Flightradar24的追蹤數據顯示，台灣航空業者已於上周開始改道，中華航空飛往羅馬，長榮航空飛往巴黎、慕尼黑、米蘭等歐洲航線，自十月廿四日以來，至少十幾架航班改採較長航線飛越俄羅斯，避開先前經過印度、巴基斯坦及土庫曼航線。

對於巴國先前的禁飛令，中華航空和長榮航空拒絕置評。台灣民航局表示從未禁止航空公司飛越俄羅斯領空。交通部長陳世凱昨表示，俄羅斯航路申請是由航空公司自行申請，交通部民航局是管理航線，尊重航空公司對於每個國家航路的申請；掌握到部分航空開始飛越俄羅斯領空，代表申請上沒問題，尊重航空公司安排。

至於巴基斯坦不再提供航權部分，陳世凱說，航空公司會評估其時間、成本，選擇對自己有利的航路來飛航。

我外交部表示，對於巴國將空域政治化和武器化的言論，予以最嚴厲的駁斥與譴責；外交部將持續與交通部保持聯繫，並尊重我民航業者基於飛航安全、飛行時間及成本等考量，進行最佳效益路線之規畫。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國從不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀，任何意圖透過言論或共同聲明抹黑台灣主權地位的論述，皆無法改變此一不爭事實。

新加坡國立大學教授莊嘉穎表示：「北京一直試圖讓更多國家對台灣施加更大壓力，巴基斯坦是北京最親密的夥伴之一。」今年四月，北京已展現其運用台灣航空通行權施壓能力。當時，三個親北京的非洲國家拒絕讓賴清德總統專機飛越其領空，訪問台灣非洲友邦史瓦帝尼。

巴基斯坦日報廿八日指出，巴國舉動意味涉台外交爭議罕見延燒至國際航空領域；台灣業者本就無法自由飛越中國大陸，赴歐洲長程航班可走的飛行走廊有限，巴國決定又是一記打擊。

報導說，巴基斯坦領空是穿越南亞重要通道，讓航班得以避開更複雜、更長航路；這條走廊遭封鎖後，另一選項是向北飛越俄國。

巴基斯坦 對台 長榮航空

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