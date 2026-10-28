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「世紀初戀楊麗花」首映 總統：歌仔戲是台灣珍貴傳統藝術

中央社／ 台北28日電

總統賴清德今天受邀參加「世紀初戀楊麗花」紀錄片全球首映會，他看完後表示，歌仔戲是台灣非常珍貴的傳統藝術文化，期待大家一起走進戲院，感受這份歷久彌新的魅力。

賴總統晚間透過臉書發文說，今天非常高興，受邀參加「世紀初戀楊麗花」紀錄片的全球首映會，看完紀錄片後，內心十分感動，才發現原來「洋流」不是現在才開始，幾十年前台灣就有「楊流」。

總統表示，楊麗花是歌仔戲的常青樹與台灣第一小生，不僅是他母親的初戀對象，更是跨越世代、無數阿嬤與媽媽們的「秘密初戀情人」。

總統指出，胡瓜今天也來到現場，那一聲中氣十足的「我愛楊麗花！」道出了多少人的共同心聲，也讓大家感受到楊麗花歷久不衰的人氣與魅力。

總統表示，楊麗花歌仔戲之所以魅力無法擋，除了渾然天成的天賦，更來自對專業的極致堅持與千錘百鍊，帶領歌仔戲從野台走進電視、登上國家戲劇院，粉絲遍布全球。

總統指出，楊麗花曾說：「楊麗花會老，但歌仔戲袂老。」歌仔戲不僅帶給觀眾快樂，更蘊含忠孝節義的社會教化意義，對台語的保存與推廣貢獻卓著，難怪楊麗花獲獎無數，「整間厝都裝不下獎座！」

總統表示，歌仔戲是台灣非常珍貴的傳統藝術文化，期待大家一起走進戲院，感受這份歷久彌新的魅力。

楊麗花 歌仔戲 傳統藝術

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