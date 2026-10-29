巴基斯坦一度對台關閉領空 陸對台施壓新樣態 學者：皮要繃更緊

彭博資訊報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，對台灣航空公司關閉領空。雖然又見轉折，但學者指出，這是又一例對台施壓的新樣態，代表中國大陸不必透過台灣的邦交國就能衝擊到台灣，手段也逐漸演變成常態性施壓。

淡江大學戰略所所長李大中分析，巴基斯坦與北京之間的好關係是眾所皆知的，但現階段很難判斷是巴基斯坦配合中國施壓，還是自願貫徹一中政策。

不過，李大中指出，這樣的手段開出了不好的先例，顯示出對台施壓的新樣態，代表中國不必透過破壞台灣與邦交國之間的關係，就能達到衝擊台灣的目的。

李大中也說，中國近期的對台施壓增加不確定性，不再依循過去你來我往，或者因為特定事件而觸發的模式，施壓背後不再有很清楚的原因。他認為，相較於過去共軍軍演，中國的施壓也走向常態化，時間可長可久，是操之在中國而非台灣，「台灣相形之下變得比較被動，未來可能皮要繃得更緊」。

政大國關中心研究員嚴震生提醒，問題的本質還是在兩岸關係，如果賴政府不試圖改善，那如果俄國也配合一中政策該怎麼辦？

政大外交系教授黃奎博分析，台巴的經貿量不大，外交往來也不多，台灣對巴基斯坦的反制有限，或許能採取減少或不核發巴基斯坦人入境台灣的簽證等措施，象徵性地表達抗議。