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巴基斯坦一度拒飛、航路添變數 航班規畫難度大增

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

巴基斯坦航空部門傳因遵守一中政策，一度拒絕我國籍航空歐洲航線飛越，導致我國籍航空近日往返歐洲航班，部分改採經俄羅斯領空過境，原本會途經巴基斯坦上空飛往歐洲的南航路也發生變化，不走巴國上空，改走印度、伊拉克、敘利亞等空域，再北上歐洲。

業內人士估計，南航路可能因此飛時增加廿到卅分鐘。縱然目前航路並未受阻，但業者也顧忌，若未來兩伊又出現緊張，恐怕才是國籍航空飛歐洲航線最棘手的課題。

俄烏戰爭在二○二二年爆發時，俄羅斯曾宣布禁止英國、德國等卅六個國家的航空公司進入俄國領空，但台灣並未列入當時公布的禁飛名單。不過台灣的航空公司基於身為民營業者，有飛行安全、保險條款及地緣政治等多重考量下，配合國際航空業採取避飛俄羅斯的趨勢。

根據掌握，由於我國官方從未以正式書面，明文禁止國籍航空飛越俄羅斯領空，因此這次業者再度選擇飛越俄羅斯領空，並沒有開放或是解禁的宣告。

不過，近日觀察國籍航空業者的歐洲航班，除了部分航班再度飛航北航路，原本會途經巴基斯坦上空的南航路也發生變化，不走巴國上空，改走伊拉克、敘利亞空域，再北上歐洲，也讓巴國航路遭拒的傳言不證自明。

航路變化也增加航班規畫難度。據悉，因航路安排出現變數，某國籍航空公司原訂每月廿五日公布下月班表，本月延至廿八日才公布。

業內人士分析，歐洲航線若須調整主要航路，飛行時間、航機調度與航班時刻都可能連帶改變。

相較於繞行南方航路，經過俄羅斯領空的北航路在部分歐洲航點上可能距離較為直接，有機會縮短飛行時間、降低燃油消耗等。但據業內人士透露，此航路的過境航路費用並不低，航空公司仍須考量航路費、營運風險等，實際飛行距離與成本，也會因出發地、目的地、當日航路安排及空域許可而有所不同。

航班 巴基斯坦 國籍航空

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