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巴基斯坦依一中政策對台關閉領空 外交部譴責空域武器化

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

彭博資訊報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，對台灣航空公司關閉領空，外交部今表示，對於巴國將空域政治化和武器化的言論，予以最嚴厲的駁斥與譴責，並表示將持續與交通部保持聯繫，且尊重民航業者在後續做最佳的路線規畫。

針對有媒體報導巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）表示，「巴基斯坦民航機關遵循『一中政策』，拒絕核發我國籍航空飛越巴國領空許可」，外交部表示，對於巴方持續扈從中國漠視國際現實、嚴重貶抑我國主權的扭曲論述，並將空域政治化及武器化的言論，予以最嚴厲的駁斥與譴責。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國從不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀，任何意圖透過言論或共同聲明抹黑台灣主權地位的論述，皆無法改變此一不爭事實。

外交部指出，將持續與主管機關交通部保持密切聯繫，並尊重我民航業者基於飛航安全、飛行時間及成本等考量，進行最佳效益路線之規畫。

巴基斯坦 一中政策 外交部

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