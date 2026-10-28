鹿溪宴明早8點開搶！酥炸鰻魚首登場 19道菜凍漲

彰化鹿港年度美食盛事「鹿溪宴」今年推出新菜色「酥炸鰻魚」，選用活鰻現炸，讓民眾品嘗不同於常見蒲燒鰻的風味。每年開放報名就秒殺的鹿溪宴，將於明上午8點開放網路、傳真及現場報名，今年維持19道料理吃到飽，儘管物價上漲仍決定凍漲，另有牛舌餅、麻糬、在地炊粉及限定版紀念碗盤等伴手禮。

鹿港鎮公所表示，今年鰻魚產量穩定，特別將鰻魚做成酥炸料理，讓民眾有機會嘗試不同吃法。鹿溪宴菜色維持五樣前菜、十道主菜及四款甜品，共19道料理，菜色不縮水。

除了桌上美食，伴手禮也包括鹿港排隊美食兔仔寮明豐珍牛舌餅、阿婆麻糬，以及在地「新吉發炊粉」。用餐使用的餐碗、餐盤也會贈送給賓客，另有限定版「2026鹿溪宴紀念碗盤組」及杯墊，讓民眾吃飽還能帶回家。

鹿港鎮公所指出，往年鹿溪宴多在11月底舉辦，今年因配合選舉投票日期，提前至11月7日、8日登場，兩天各辦100場，合計200場。報名名額分為現場40桌、網路40桌、傳真120桌，每人限報一桌，重複報名無效。

彰化鹿港年度美食盛事「鹿溪宴」將於明上午8點開放網路、傳真及現場報名。圖／鹿港公所提供