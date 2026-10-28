台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

2026新北城市展「New Taipei Band：共奏未來」將於10月30日至12月27日在新北市政府三重安芯中心登場，新北市政府以城市發展與市民生活為出發點，透過數位科技、沉浸式互動及多元文化體驗，將城市治理、產業文化與生活日常轉化為可觀看、可感受、可參與的展覽內容，邀請市民從不同角度認識新北的多元樣貌，感受城市發展的軌跡，共同展望新北未來。 三重安芯中心是新北市推動溪南、溪北雙核心發展的重要建設，也是城市持續成長的新地標，2026新北城市展「New Taipei Band:共奏未來」，呼應新北城市發展與區域均衡的願景，透過展覽串聯城市記憶、生活文化與未來想像，讓市民在參與互動體驗的過程中，感受新北不斷累積、持續前進的城市能量。 新北市文化局表示，2026新北城市展從新北獨特的環狀地貌輪廓發想，將城市的「圈」轉化為具有彈性與延展性的紐帶，串連不同地域、世代、產業與文化。「Band」不僅象徵樂團，也蘊含連結、聚合與共鳴的意義。展覽更結合三重昔日作為臺灣黑膠唱片製造重鎮的歷史，以唱片意象呼應地方產業記憶，從過去的產業發展延伸至今日多元的城市樣貌，象徵不同世代與文化如同樂

2026-10-29 00:00