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台灣航空公司改道俄羅斯 彭博：巴基斯坦以「一個中國」為由關閉領空

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 圖／截自flightradar24網站
中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。 圖／截自flightradar24網站

彭博資訊28日報導，巴基斯坦以「一個中國」政策為由，對台灣航空公司關閉領空。

巴基斯坦 Khawaja Asif 28日告訴彭博新聞，該國航空部門遵循「一個中國」政策，只允許中國大陸的航班，進入巴基斯坦領空。

根據報導，台灣航空業者已於上周末開始改道。中華航空和長榮航空自10月25日上午以來，就沒有飛越過巴基斯坦領空，根據Flightradar24的追蹤數據，自上周日以來， 至少有十幾架往返於亞洲和歐洲之間的航班​​，改道飛越俄羅斯。

中華航空和長榮航空拒絕置評。台灣民航局並未對改道一事發表評論，但表示從未禁止航空公司飛越俄羅斯領空。

巴基斯坦關閉領空並非首次，去年印度對巴基斯坦發動軍事行動時，巴基斯坦曾經關閉領空48小時，造成國籍航空多航班受影響，部分航班折返或改道。

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