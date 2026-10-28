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都更捐贈社宅效果遭質疑 內政部：強烈要求公辦都更申請社宅容獎

中央社／ 記者陳俊華台北28日電

行政院提修法，都更案捐贈社宅，容積獎勵最高2倍。學者表示，支持都更連動社宅的進步價值，但政院版條文自欺欺人，將來不會有人捐贈。內政部次長董建宏說，未來會強烈要求，公辦都更一定要申請社宅容獎，作為第一要件。

為加速擴充婚育宅供給量能，行政院會7月通過相關修法，鼓勵在都市更新區無償捐贈社宅用於「婚育宅」的業者，建築容積獎勵最高2倍；危老重建範圍內無償捐贈婚育宅或其他社會福利設施的業者，基準容積將達1.45倍。

立法院內政委員會今天舉辦「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「都市更新條例」修法公聽會，邀學者專家出席，董建宏等人列席。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，都更帶來龐大的容積增益，本就該回饋公共福祉，支持透過都更容積獎勵來提升社宅，這是進步價值；但政院版條文是自欺欺人，單純調高社宅容獎上限，現實中實施者依然會

跳過，「不會有人捐的」。

彭揚凱指出，截至民國114年底，全國核定1300多件都更案，有供給社宅的55件，屬容獎捐贈的只有10件，其中公辦都更7件、民辦都更3件，連政府主導的公辦都更都不願申請，制度非常有問題。想多拿容獎就要做社宅，美國、韓國、法國無一例外，沒有像台灣這樣的狀況。

彭揚凱說，社宅是都更容積增加的必要選項，不是自由選項，要多拿容獎就要提供社宅；公辦都更一定要率先落實，未來中央、地方推的公辦都更，一律要申請社宅容獎，請政府自己要先做到這件事。

新北市建築師公會城鄉都市委員會副主委陳叡禮表示，捐贈的公益設施都屬後期管理維護機制，捐贈後要作為婚育宅或一般社宅，用管理機制就能處理，不一定單純用婚育宅，若一旦用固定項目的容積獎勵，未來是否只能當婚育宅，機關調配時，產生的困難度會更高。

新北市都市更新學會榮譽理事長辜永奇說，因擔心影響房價、增加管理難度，在原本容獎項目中，捐贈公益設施獎勵，往往是實施者最後的選項。這次修法將捐贈社宅獎勵外加在原有獎勵上限之外，他表示支持，至於計算公式，應在母法中直接寫明捐贈社宅獎勵。

董建宏說，容積獎勵本就是鼓勵整體都更時程能加速，增加民間誘因，最重要是回歸都市環境的容受力、基地飽和度、公益性、必要性等，「公辦都更未來一定會強烈要求，一定要申請社宅容獎」，作為公辦都更第一要件。

董建宏表示，學者專家的建議，會作為內政部修法的重要依據、參考，希望這次修法讓「全案管理機構」成為未來推動都更過程中，非常重要、專業的組織。台灣推動都更過程中，最缺乏的其實是專業的協助，內政部也聽到業界意見。

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