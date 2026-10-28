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高鐵延伸宜蘭爭議多⋯144鄉親興訟抗爭 詹順貴：環評非常草率

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導
144名宜蘭鄉親提起行政訴訟，交通部前部長賀陳旦到場聲援。記者謝亞庭／攝影
144名宜蘭鄉親提起行政訴訟，交通部前部長賀陳旦到場聲援。記者謝亞庭／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫今年1月間通過二階環評，行政院同年7月23日拍板，核定總經費共3521億元，預計最快2029年動工、2036年完工。對此，在地居民認為環評爭議未解，主管機關也未能充分回應社會疑慮，欲循行政訴訟救濟，今赴台北高等行政法院遞狀提告，請求撤銷環評結論。

高鐵延伸宜蘭計畫環評爭議不斷，環境部今年1月9日公告二階環評審查通過結論，引發宜蘭在地居民不滿，提起訴願；同年9月11日，行政院作成駁回決定。

由於替代方案比較、地方民意參與及環境影響等爭議仍未充分釐清，沿線144名居民決定提起行政訴訟救濟，今協同公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟、台鐵產業工會等民團，與律師詹順貴、交通部前部長賀陳旦赴北高行遞狀，請求撤銷環評通過結論。

民團強調，改善宜蘭交通是重要的公共政策，但重大建設不應只追求興建進度，更應充分評估替代方案、地方需求、公共財政與環境成本，包括北宜高鐵、直鐵路線及特定區開發、土石方置放處置等議題都應充分評估、比較，讓相關決策經得起檢驗。

詹表示，他個人執業律師已經三十年，處理過非常多的環評案件，本件環評過程是他少見「非常草率」通過的案例，直接進入了二階環評。

詹直言，之所以進入二階，正是認定本件計畫對環境有重大影響之虞，那是不是應該更審慎、仔細地去審查各項可能，及真正會造成環境重大影響的因子，並傾聽沿線所在居民不同的聲音？但本案因為是政府的既定政策，竟這樣匆匆通過。

詹指出，這當中主要有幾個問題，第一主要是鐵道沿線規劃，因全長超過90公里，途中需要挖很多的隧道，也會產生將近1千萬立方米的土石方，但這些土石到底要放在哪裡？完全沒有講清楚。

詹批評，再者是為了這個高鐵，必須在宜蘭區段徵收超過400公頃的農地，為它量身定做一個特定區，但盤點西部高鐵沿線特定區，以最大的台中來說都還不到300公頃，請問宜蘭何德何能需要用到450公頃的特定區？這不是炒地皮是什麼？

詹認為，目前所圈定的周邊特定區，幾乎都是特定農業區的土地，對於整體農業環境、周邊被徵收居民的生計，甚至是高鐵、台鐵的營運影響等，都有非常多的環評委員提出質疑，卻沒在環評過程中被一一釐清，因此希望透過司法救濟，還給環境、人民一個公道。

144名宜蘭鄉親提起行政訴訟，委請律師詹順貴擔任訴訟代理人。記者謝亞庭／攝影
144名宜蘭鄉親提起行政訴訟，委請律師詹順貴擔任訴訟代理人。記者謝亞庭／攝影

高鐵延伸宜蘭計畫環評爭議不斷，144名宜蘭鄉親提起行政訴訟，請求撤銷環評結論。記者謝亞庭／攝影
高鐵延伸宜蘭計畫環評爭議不斷，144名宜蘭鄉親提起行政訴訟，請求撤銷環評結論。記者謝亞庭／攝影

高鐵 高鐵延伸宜蘭 詹順貴

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