社宅容獎被批「不會有人捐」 內政部：公辦都更將強烈要求必須申請

立法院內政委員會今辦都更、危老條例修法公聽會，多名專家質疑全案管理及社宅容積獎勵設計。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，支持透過容積獎勵提供社宅的大方向，但行政院版條文「是自欺欺人的，不會有人捐的」。內政部政務次長董建宏說，未來公辦都更將強烈要求必須申請社宅容積獎勵，作為公辦都更第一要件。

彭揚凱表示，支持透過容積獎勵提供社會住宅，「現在行政院版的這個條文是自欺欺人的，是根本沒有效果，不會有人捐的啦」，全台1000多件都更，截至去年底真正申請社會住宅容積獎勵僅10件，其中7件是公辦都更、3件是民辦都更，「連我們的公辦都更都不想申請。」

彭揚凱主張，公辦都更應率先落實；民辦若拿滿原有容積獎勵，還要申請容積移轉、增額容積，應先申請社宅容積獎勵。至於危老，他建議社宅獎勵「完全拿掉，危老就專心做危老就好了」。

都市更新研究發展基金會執行長麥怡安則質疑，目前全案管理機構與都市更新事業機構到底有何區隔？若只要過半數所有權人即可委託全案管理機構，但重大決議沒有明定比例，恐不符自主更新精神；她也指出，過去1000多個核定更新事業中，做社會住宅的案件不到1%，顯示現行誘因不足。

新北市都市更新學會榮譽理事長辜永奇建議，全案管理機構的財務及專業資格門檻應拉高，主管機關並應定期查核；委託全案管理機構辦理自主更新者，同意比例應達90%以上，才能適用容積獎勵上限。

台科大建築系兼任副教授高文婷認為，全案管理機構早已存在，「差別在怎麼管理而已」，應給予法律上正確定位並建立足夠管理機制；她也支持社宅多元取得，認為政府手上必須有一定存量，才有機會調節租屋市場。

國民黨立委李彥秀則憂心，小基地危老重建容積獎勵調降後恐「雪上加霜」，建議建立差異化機制，並要求中央提出與地方的經費分攤原則及補助標準。

國民黨立委牛煦庭指出，截至2024年5月，全國1364件核定都更案中，純私人透過政策回饋社宅僅3件、180戶，占全體案件0.2%，批評現行容積獎勵吸引民間捐社宅「制度形同虛設」。

董建宏表示，全案管理機構的法理完整性、管理機制、授權範圍與退場機制，都會納入後續修法；容積獎勵也必須回歸都市環境容受力、基地飽和度、公益性與必要性。

董建宏說，未來公辦都更將強烈要求必須申請社宅容積獎勵，作為公辦都更第一要件，也會與地方政府及業界全面討論現行各項容積獎勵的必要性。針對深開挖問題，內政部也將在TOD範圍或策略性都更區域，與地方重新檢討停車空間要求。