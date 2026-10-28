快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

社宅容獎被批「不會有人捐」 內政部：公辦都更將強烈要求必須申請

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今辦都更、危老條例修法公聽會，多名專家質疑全案管理及社宅容積獎勵設計。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今辦都更、危老條例修法公聽會，多名專家質疑全案管理及社宅容積獎勵設計。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今辦都更、危老條例修法公聽會，多名專家質疑全案管理及社宅容積獎勵設計。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，支持透過容積獎勵提供社宅的大方向，但行政院版條文「是自欺欺人的，不會有人捐的」。內政部政務次長董建宏說，未來公辦都更將強烈要求必須申請社宅容積獎勵，作為公辦都更第一要件。

彭揚凱表示，支持透過容積獎勵提供社會住宅，「現在行政院版的這個條文是自欺欺人的，是根本沒有效果，不會有人捐的啦」，全台1000多件都更，截至去年底真正申請社會住宅容積獎勵僅10件，其中7件是公辦都更、3件是民辦都更，「連我們的公辦都更都不想申請。」

彭揚凱主張，公辦都更應率先落實；民辦若拿滿原有容積獎勵，還要申請容積移轉、增額容積，應先申請社宅容積獎勵。至於危老，他建議社宅獎勵「完全拿掉，危老就專心做危老就好了」。

都市更新研究發展基金會執行長麥怡安則質疑，目前全案管理機構與都市更新事業機構到底有何區隔？若只要過半數所有權人即可委託全案管理機構，但重大決議沒有明定比例，恐不符自主更新精神；她也指出，過去1000多個核定更新事業中，做社會住宅的案件不到1%，顯示現行誘因不足。

新北市都市更新學會榮譽理事長辜永奇建議，全案管理機構的財務及專業資格門檻應拉高，主管機關並應定期查核；委託全案管理機構辦理自主更新者，同意比例應達90%以上，才能適用容積獎勵上限。

台科大建築系兼任副教授高文婷認為，全案管理機構早已存在，「差別在怎麼管理而已」，應給予法律上正確定位並建立足夠管理機制；她也支持社宅多元取得，認為政府手上必須有一定存量，才有機會調節租屋市場。

國民黨立委李彥秀則憂心，小基地危老重建容積獎勵調降後恐「雪上加霜」，建議建立差異化機制，並要求中央提出與地方的經費分攤原則及補助標準。

國民黨立委牛煦庭指出，截至2024年5月，全國1364件核定都更案中，純私人透過政策回饋社宅僅3件、180戶，占全體案件0.2%，批評現行容積獎勵吸引民間捐社宅「制度形同虛設」。

董建宏表示，全案管理機構的法理完整性、管理機制、授權範圍與退場機制，都會納入後續修法；容積獎勵也必須回歸都市環境容受力、基地飽和度、公益性與必要性。

董建宏說，未來公辦都更將強烈要求必須申請社宅容積獎勵，作為公辦都更第一要件，也會與地方政府及業界全面討論現行各項容積獎勵的必要性。針對深開挖問題，內政部也將在TOD範圍或策略性都更區域，與地方重新檢討停車空間要求。

都更 公辦都更 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三峽第一個都更案！老街新案房價衝上6字頭 創區域新高

讀家觀點／別讓在大陸出生的台灣人失去參政希望

國民體育法擬改名 全教總憂2部會權責混亂 籲保障學生、教練權益

內政部明年補助各村里15萬 充實防救災緊急維生設備

相關新聞

高鐵延伸宜蘭爭議多⋯144鄉親興訟抗爭 詹順貴：環評非常草率

高鐵延伸宜蘭計畫今年1月間通過二階環評，行政院同年7月23日拍板，核定總經費共3521億元，預計最快2029年動工、2036年完工。對此，在地居民認為環評爭議未解，主管機關也未能充分回應社會疑慮，欲循行政訴訟救濟，今赴台北高等行政法院遞狀提告，請求撤銷環評結論。

駐日內瓦總領事李冠德涉職場霸凌 即刻拔官返台

．我國駐日內瓦辦事處總領事李冠德遭申訴職場霸凌案，行政院昨核定李冠德「另有任用免職」，調任回到外交部條約法律司，於10月27日當日即生效。 台灣駐瑞士台北文化經濟代表團日內瓦辦事處長李冠德今年遭駐處同仁聯名向外交部提出申訴函及事證，指控其涉及職場霸凌、濫用公帑、酒駕等多項爭議；外交部在受理職場霸凌申訴之後，組成專案調查小組進行調查。

社宅容獎被批「不會有人捐」 內政部：公辦都更將強烈要求必須申請

立法院內政委員會今辦都更、危老條例修法公聽會，多名專家質疑全案管理及社宅容積獎勵設計。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱直言，支持透過容積獎勵提供社宅的大方向，但行政院版條文「是自欺欺人的，不會有人捐的」。內政部政務次長董建宏說，未來公辦都更將強烈要求必須申請社宅容積獎勵，作為公辦都更第一要件。

金牌、冠軍也會輸掉自己 運動員最難的一戰不是比賽

金牌冠軍可以證明一個人的實力，卻不能保證人生一路順遂。那些曾經被擊倒的運動員，究竟是怎麼重新站起來的？站上頒獎台的那一刻，真的是人生最接近勝利的時候嗎？有人贏得奧運金牌，卻在掌聲散去後陷入長達數年的迷惘；有人曾因一場失誤和傷病跌入谷底。曾雅妮、陳怡安、陳詩欣、楊合貞、趙士強等運動員，他們走下賽場後，真正難打的卻是另一場沒有計分板的人生。 《聯合報》「運動人生」專題，走進這些運動員的高峰與低谷，記錄他們如何面對輸贏、重新找到自己，也看見一代選手如何把走過的路，變成下一代的起跑線。

老人福利法修法65歲以上免健保費 石崇良：修法有兩大問題

衛福部長石崇良今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「116年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」，針對藍、白立委在立法院強力表決通過「老人福利法」修法，讓65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費，行政院不副署。衛福部長石崇良強調，這次修法有兩大問題，一是忽略真正弱勢的長者，一是違反健保法精神，應該審慎討論。

基隆青年3+1 為青年想好下一步

為厚植在地青年多元發展實力、打造青年展現自我的築夢舞台，基隆市長謝國樑日前正式宣布啟動「基隆青年3+1」政策計畫。該計畫鎖定音樂、表演、街舞及潮流競技四大核心領域，透過系統化專業培訓、作品製作、舞台展演與產業媒合，讓基隆在地年輕學子從小發掘潛力、深耕長才，從基隆出發邁向全國及國際舞台。 「基隆青年3+1」不只是數學算式，而是讓喜歡唱歌、熱愛演出、擅長舞蹈、勇於挑戰競技的基隆青少年有無限發揮的展演空間和通關密語。3指的是「基隆好聲音」─讓基隆聲音，唱向世界舞台；「在地好演員」─讓基隆演員，接軌國際影視；「少年霹靂舞」─讓基隆舞者，站上國際舞台；+1是指「少年戰陀王」─讓興趣專業，轉向世界成就。而且每一步，都為青年想好下一步。 「這裡是我表演事業的起點，很謝謝基隆市提供平台讓我發揮」，來自台中市環山部落的泰雅族青年，目前就讀基隆海洋大學的安林，談起對未來的規畫，眼裡閃爍著光芒。 安林說，基隆是一座很浪漫、很有故事的城市。對他而言，這裡不只是他求學的地方，也是他音樂旅程的重要起點。 下一步他將持續創作更多作品，讓更多人聽見他的音樂，也期待能從基隆出發，走向更大的舞台，甚至希望有一天能站上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。