老人福利法修法65歲以上免健保費 石崇良：修法有兩大問題

衛福部長石崇良今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「116年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算」，針對藍、白立委在立法院強力表決通過「老人福利法」修法，讓65歲以上綜所稅率未達20%者免繳健保費，行政院不副署。衛福部長石崇良強調，這次修法有兩大問題，一是忽略真正弱勢的長者，一是違反健保法精神，應該審慎討論。

石崇良表示，這次修法有兩大問題，一方面對真正弱勢的長者，包括在「老福法」原法規針對無能力負擔健保費長者，以及弱勢長者於修法過程被忽略了。另一方面是修法著重長者免健保費，違反「健保法」量能負擔的基本精神，對於弱勢者當然可以照顧，但是並不是針對特定的年齡層或對象給予免繳健保費的設計。因此，這兩方面在修法上有很大的問題，應該要更深深的去討論。