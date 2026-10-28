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公務員離職原因 人事長：少子化、近年景氣太好

中央社／ 台北28日電

民進黨立委張雅琳今天關切近年公務員離職原因，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮表示，第1是少子化，第2是這兩、三年景氣太好；政府今年與明年都調增公務人員薪資，拉近與民間落差。

立法院司法及法制委員會今天邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

張雅琳質詢時關切，2022年至2025年，全國公務人員1萬872人離職，其中5965人的離職年資未滿5年，達54.87%，也就是每2名離職公務員，就有1人的年資未滿5年，且44%的離職原因填「另有他就」，人事行政總處是否有掌握確切離職原因。

蘇俊榮表示，這個問題蠻多元，第1是少子化，第2是這兩、三年景氣太好；政府今年已經將公務員專業加給及主管加給各調增新台幣2000元，明年公務員會調薪4%，剛通過高考的公務員月薪，就達5萬9000餘元、接近6萬元，拉近與民間落差。

蘇俊榮說，一般來說，公家機關的工作壓力和民間不一樣，保障性比較高，但年輕E世代價值觀，「跟我們以前還是會有落差」。

蘇俊榮表示，人事行政總處9月有去查台灣上市櫃公司傳統產業的平均薪資，事實上也沒有高於公務人員目前調薪完的薪資，顯然公務人員的薪資，經過今年、明年的努力，薪水競爭力已經拉上來。

蘇俊榮表示，公務員薪資與民間相較落差大，主要在高科技、重大工程類，公務員薪資競爭力弱一點，可是相對於傳統產業的部分，公務員薪資不比傳統產業差，政府還是希望逐步增加公務員薪資待遇、相關福利措施。

至於是否讓公務員以不具名方式填寫離職原因，蘇俊榮認為，可以嘗試從幾個機關試辦看看。

公務員 少子化 離職

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