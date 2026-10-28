基隆青年3+1 為青年想好下一步

你的夢想，基隆挺你！基隆市長謝國樑啟動「基隆青年3+1」計畫，首發「基隆好聲音」為青年逐夢搭舞台。 圖／基隆市政府 提供

為厚植在地青年多元發展實力、打造青年展現自我的築夢舞台，基隆市長謝國樑日前正式宣布啟動「基隆青年3+1」政策計畫。該計畫鎖定音樂、表演、街舞及潮流競技四大核心領域，透過系統化專業培訓、作品製作、舞台展演與產業媒合，讓基隆在地年輕學子從小發掘潛力、深耕長才，從基隆出發邁向全國及國際舞台。

基隆市長謝國樑（左二）出席「基隆青年3+1」政策發布記者會，與多位在地文藝青年及貴賓同台對談。 圖／基隆市政府 提供

「基隆青年3+1」不只是數學算式，而是讓喜歡唱歌、熱愛演出、擅長舞蹈、勇於挑戰競技的基隆青少年有無限發揮的展演空間和通關密語。3指的是「基隆好聲音」─讓基隆聲音，唱向世界舞台；「在地好演員」─讓基隆演員，接軌國際影視；「少年霹靂舞」─讓基隆舞者，站上國際舞台；+1是指「少年戰陀王」─讓興趣專業，轉向世界成就。而且每一步，都為青年想好下一步。

基隆市長謝國樑在必應創造展演空間，發表「基隆青年3+1」政策，要讓基隆成為培育青年人才、支持夢想實現的重要基地。 圖／基隆市政府 提供

「這裡是我表演事業的起點，很謝謝基隆市提供平台讓我發揮」，來自台中市環山部落的泰雅族青年，目前就讀基隆海洋大學的安林，談起對未來的規畫，眼裡閃爍著光芒。

安林說，基隆是一座很浪漫、很有故事的城市。對他而言，這裡不只是他求學的地方，也是他音樂旅程的重要起點。 下一步他將持續創作更多作品，讓更多人聽見他的音樂，也期待能從基隆出發，走向更大的舞台，甚至希望有一天能站上國際舞台。

基隆市政府「基隆青年3+1」政策首發計畫「基隆好聲音」，邀請青年歌手登台演唱，展現基隆年輕世代的歌唱才華與舞台魅力。 圖／基隆市政府 提供

基隆市長謝國樑說，安林提到的「下一步」，正是基隆市府團隊推動青年3＋1的原因。他表示，青年有了熱情、能力和作品，還需要更多可以繼續發展的機會。所以基隆市府要扮演資源整合的平台，結合民間專業團隊的培育能量，讓青年持續累積能力、作品和舞台經驗；也透過政策資源與專業委辦，協助增加媒體曝光，以及產業及舞台媒合的機會。

市府團隊計畫逐步串聯基隆市、外縣市、全台，以及適合的國際交流資源，讓不同領域的青年，都有機會找到下一個舞台。而且不是只讓一、兩位青年被看見，而是讓一屆又一屆、愈來愈多的青年，都能持續獲得機會。在基隆市，安林只是眾多喜歡表演，且在基隆市找到發揮空間的其中一個鮮明案例。

「基隆好聲音」邀請青年歌手與吉他手同台飆歌演出，用充滿感染力的歌聲為這項青年逐夢舞台拉開序幕。 圖／基隆市政府 提供

「我們希望讓基隆成為青年夢想的培育搖籃。」市長謝國樑說，年輕人有夢想，當他喜歡唱歌、喜歡表演、喜歡跳舞，或是喜歡某一項競技運動的時候，最需要的是一個機會；一個舞台，更重要的是當演出結束、掌聲停歇後，還能找到下一步，這也是基隆市發布「基隆青年3＋1」政策的原因。

基隆市政府從謝國樑擔任市長起，即陸續推動青年政策，並表現在以下數據中：在基隆車站南站、七堵車站建置街舞空間，舉辦3場霹靂舞賽；舉辦4場青年設計工坊，參與青年設計師131人次；地方創生團隊22組，活動30場，補助1335萬元；青年創業49家，補助770萬元；青年參與公益活動21件，補助400萬元；青年創業貸款利息補貼37家，核撥108萬6444元；青創市集15場次，參與家數197家。

這些數字，說明基隆市政府推動青年政策並非即興之作，也會持續下去。

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