力拚8年創2千億商機！「2026台中購物節」10/24-12/25盛大登場

「2026台中購物節」於10/24-12/25盛大登場，今年維持天天抽3千、週週抽10萬、隔週抽汽車、月月抽百萬、壓軸抽好宅，並持續推出外籍人士專屬獎項。 圖／台中市政府 提供

2026台中購物節於10月24日至12月25日盛大登場，活動範圍遍及全市，邀請民眾把握年末消費旺季，感受購物、觀光與城市魅力交織的熱鬧氛圍。今年以「冠軍之都」為主題，邀集各領域冠軍職人、運動好手代言行銷，展現台中多元產業實力與城市活力，並串聯全市近27萬家店家，推出豐富多元的獎項與消費優惠，透過消費帶動商機、結合觀光體驗及國際行銷，持續擴大活動效益，讓台中購物節成為帶動地方經濟、展現城市品牌魅力的重要盛事。

經發局說明，台中購物節從首屆發票登錄金額25億元躍升至去年374億元，成長逾14倍，帶動全國產值破700億元，成功擴大消費效益與產業商機，去年更吸引外縣市60億元消費。前7屆登錄金額累計已破1,800億元，加上今年預計將創造累計高達2,000億元的營業額，持續擴大消費帶動效益，創造零售、商圈及觀光產業多元商機。

今年活動共有1萬5,000家商圈、市場、夜市、小吃及非連鎖特色店家共同響應，推出近2萬項優惠，力拚庶民經濟。盼透過購物節串聯在地小店、拓展客源，將活動人潮轉化為實質買氣，讓商機深入城市各個角落，並以此成為扶植庶民經濟的重要「城市行銷平台」

經發局補充，今年維持「天天抽3千、週週抽10萬、月月抽百萬、隔周抽汽車」及壓軸抽好宅，並持續推出「外籍人士專屬1萬美元抽獎」。此外，長榮航空獨家合作抽出2張全球不限航點來回機票，市府也加碼抽日韓熱門航線機票，串聯消費與國際觀光。詳情請至台中購物節官網或臉書粉專查詢。(台中市政府新聞局廣告)

★台中購物節官網：https://fun.taichung.gov.tw/

★台中購物節臉書粉專：https://www.facebook.com/shoppingtaichung