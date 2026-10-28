都更捐社宅換2倍容積 內政部：攸關成本及衡平 難訂一致標準

立院內政委員會今辦「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「都市更新條例」修法公聽會。針對都更容積獎勵最高可達2倍基準容積，內政部表示，新增獎勵與捐贈社會住宅面積比例，涉土地條件、原有容積、營建成本及市場行情等因素，「尚難訂定一致性標準」，後續將在子法研訂過程中廣納實務意見。

內政部書面報告指出，都更條例修正草案規定，案件達容積獎勵上限後，若再無償捐贈社會住宅樓地板面積及土地產權，經主管機關審議通過，最高可達2倍基準容積。但若捐贈比例過低，可能不足以支應成本；比例過高，則可能造成公共回饋與獎勵失衡。

針對新增全案管理機制，內政部表示，若全案管理機構直接擔任實施者，應負實施者法定責任；若發生工程停擺、成本上漲或產權糾紛，將依原因、可歸責對象及契約約定，釐清所有權人、管理機構及相關廠商責任。

若實施者違規、業務廢弛或財務嚴重缺失，修法也增訂改善、監管、代管、廢止資格及輔導、強制接管等機制。至於契約終止、資料承接、既有程序效力及權益銜接，內政部表示仍將進一步研議並訂定相關子法及作業手冊。

婚育宅部分，內政部說明，修法雖提高捐贈社宅的容積獎勵，相關住宅是「優先提供婚育家庭入住」，「並非限定只能由婚育家庭使用」，仍可兼顧其他符合資格者居住需求。

至於提高容積可能增加地下開挖需求，內政部指出，地下層開挖總深度達9公尺以上或超過2層樓，以及基地條件不佳、施工難度較高或周邊曾發生災害等特殊案件，應納入施工計畫諮詢審查；個案也應依地質、地下水位及鄰房現況，檢討地下室層數與開挖深度合理性。