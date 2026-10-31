吃得營養、學得舒適、游得安心！台中多元教育政策陪伴孩子成長

午餐時間，孩子餐盤裡有豐富的雞腿、蔬菜；每週跟著爸媽到超商，兌換一瓶喜歡的鮮乳或豆漿。在教室裡，課桌椅能隨著身高調整；在游泳課，從扶著浮板練習打水，一步步學會游泳。孩子成長中的每一天，離不開這些細微而具體的照顧。近年來，台中市府從營養照顧、學習設備的更新，到游泳教育持續投入資源，讓孩子吃得營養、學得舒適，也學會更多保護自己的本領。

免費營養午餐、每週領鮮乳！家長、孩子都開心

一頓營養午餐，是孩子每天在學校最直接的照顧。台中市府自115學年度起全面實施國中小免費營養午餐政策，公私立學校均納入補助，約24萬名學生受惠。除了減輕家庭負擔，市府也持續把關食材品質、營養均衡與食品安全，希望讓孩子每天都吃得飽、吃得好。

對孩子來說，最關心的或許是「今天吃什麼？」南屯區東興國小的蔣同學分享，自己喜歡午餐裡的雞腿和肉類，開學以來也都吃得飽。家長許小姐則說，學校午餐的主食選擇變得更豐富，孩子吃得喜歡、滿意；政策帶來的改變，就藏在每天的餐盤裡，讓家長多了一分安心。

台中市全面實施國中小免費營養午餐政策，約24萬名學生受惠。 圖／台中市政府新聞局 提供

營養照顧不只在學校，「台中有鈣讚」升級2.0，擴大照顧設籍台中市2至12歲的孩子，包含就讀私立國小的學生，符合資格者每週可免費兌換1瓶鮮乳或豆漿，受惠人數近27萬人。市府並規劃自116年起將補助延伸至寒暑假，讓孩子放假時也能持續補充營養。

東興國小的朱同學分享，有時到了週末，爸媽會帶他到超商兌換豆漿；家長許小姐也認為，這項政策能鼓勵原本沒有喝牛奶習慣的孩子主動嘗試。從校園午餐到家門口的超商，營養照顧不再只限於上學時間，也成為親子生活中的一部分。

「台中有鈣讚2.0」擴大照顧對象，讓學幼童每週免費兌換鮮乳或豆漿。 圖／台中市政府新聞局 提供

學習更舒適！台中16.4萬套課桌椅陪孩子長高

孩子一天天長高，每天陪伴他們上課的桌椅，也需要跟著調整。過去傳統木質課桌椅高度固定，未必能配合孩子的身高變化。為讓學生坐得更舒適，市府推動「陪你長大～全面採用可調式課桌椅」計畫，投入約4.9億元，於115學年度開學前完成全市國中小約16.4萬套課桌椅汰換。

新桌椅可依身高調整高度，並具備椅背支撐、桌面消光等設計。在東興國小，學生親自示範如何調整桌椅，不必再遷就固定的高度，就能找到更合適的坐姿。從每天聽課、寫字時使用的桌椅著手，讓教室更貼近孩子不同階段的成長需求。

台中市國中小學全面汰換可調式課桌椅，提供孩子更舒適的學習環境。 圖／台中市政府新聞局 提供

從扶著浮板到學會游泳！讓孩童在游泳中成長茁壯

在潭子區頭家國小的室內溫水游泳池，低年級孩子扶著浮板練習打水，中高年級則逐步學習不同泳姿。對孩子而言，游泳不只是體育課，更是一項能在面對水域環境時派上用場的能力。台中市府自115年起推動「台中尚泳」計畫，投入約6,033萬元，透過整合游泳資源、擴大經費補助及推動泳池興建，讓更多學生有機會學習游泳，培養水中自救能力。

頭家國小長期將游泳列為特色課程，安排一至六年級學生循序學習，並依程度分級教學、辦理認證。張同學分享，從一年級起就有游泳課，也在學習過程中練習如何面對挫折與問題；高年級的王同學則說，自己已學會自由式、仰式、蛙式與蝶式。從扶著浮板到掌握不同泳姿，每一次練習都是能力的累積，也讓孩子在挑戰中建立自信。

台中市潭子區頭家國小將游泳列為特色課程，培養學生游泳及水域安全能力。 圖／台中市政府新聞局 提供

餐盤裡的一頓午餐、週末兌換的一瓶豆漿、能隨身高調整的課桌椅，以及泳池裡一次次的練習，都和孩子的成長息息相關。從營養照顧、學習環境到水域安全，台中市府持續把資源放進孩子真實的生活需求，也讓孩子在每天的生活與探索中培養能力，帶著更多信心走向未來。

台中市政府新聞局廣告