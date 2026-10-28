台中校園變身！從新設校到禮堂圓夢 家長孩子都有感

孩子能就近上學，早晨多點餘裕；畢業典禮能在自己的學校舉辦，師生也有了共同珍藏回憶的舞台。這些看似平凡的校園日常，卻是許多家長與孩子最真切的期待。近8年來，台中市府持續興建新校、改善老舊校舍、興建禮堂，讓教育資源跟上城市發展的腳步，也讓孩子對每日的校園生活，有了更多期待與想像。

新學校就在家附近！孩子上學更方便

隨著台中人口突破286萬人，北屯區朝32萬人大關邁進，新興社區陸續迎來年輕家庭，對許多家長而言，除了住得舒適，「附近有沒有學校」也是安家時的重要考量。市府近8年投入逾92億元，推動10所新設學校，其中9所已招生，烏日區旭日國小也已動工，並啟動梧棲區第11所新校設校前置作業，使教育資源跟上人口成長，也讓更多孩子有機會在熟悉的生活圈裡安心上學。

115學年度正式招生的北屯區南興國中，就是回應在地需求的一例。學校所在的舊社里，連續4年居北屯區人口增加數首位；南興國中成為當地第2所國中後，不僅有助紓解鄰近學校招生壓力，也讓孩子能就近入學，在富有生態特色的校園裡成長。對家長而言，孩子少一段通學的奔波，就多了一分安心。

圖為台中市立南興國中，孩子在嶄新且富有生態特色的校園中學習、成長。 圖／台中市政府新聞局 提供

海線的改變，同樣讓家長有感。沙鹿區鹿陽國小於114學年度開始招生，由市府全額補助興建，一期校舍已招收16班，第二期校舍及活動中心也由市府全額補助，預計116學年度啟用後，將具備36班完整規模。隨著校園設施逐步到位，海線孩子也能在家鄉享有更完善的學習與活動空間。

這些改變，家長鄭先生感受格外深刻。他分享，過去孩子上學交通不便，如今隨著新學校設立，通學問題獲得改善；嶄新的校園設施，也讓孩子對學習環境充滿好奇，連帶使學習態度更加積極。

台中市沙鹿區鹿陽國小持續推動第二期校舍及活動中心建設，完善海線地區教育設施。 圖／台中市政府新聞局 提供

校園更美、畢業典禮終於不用借場地！

新校有新氣象，陪伴無數學子成長的老校園，也逐步迎來新面貌。市府自109年起投入逾28.3億元，改建21所學校老舊校舍；自108年起累計補助390校次廁所改善、209校次跑道整修。從每天使用的廁所、跑道，到遮風避雨的活動空間，校園更新為師生打造安心、舒適的學習環境。同時，市府也積極興建學校禮堂，讓校園有更多元的使用空間。

對創校30年的大里區光正國中而言，一座屬於自己的禮堂，就是師生長久以來的期盼。過去學校沒有專屬禮堂，畢業典禮常得向外借用場地，或在操場舉行，遇上風雨更添變數。如今，市府投入逾9,400萬元興建首座活動中心「拾光星願館」，具備良好的採光、通風及完善的音響、空調設備，讓畢業典禮、體育課與藝文表演，都有了自己的室內舞台。從此，校園裡那些值得紀念的重要時刻，也能在自己的學校裡，留下更完整的回憶。

除了完善設施，光正國中也讓美感走進校園生活。校長林筱玲表示，學校重視美感教育，從圖書館改建、廁所改善，到醒目的薰衣草紫色跑道及新落成的禮堂，都將美學融入環境。美感不只存在於課堂，更能藏在孩子每天走過的校園角落，讓學習不只是知識的累積，也是一場與美好環境相伴的成長旅程。

台中市立光正國中新建活動中心「拾光星願館」落成啟用，提供師生更完善的教育與活動空間。 圖／台中市政府新聞局 提供

光正國中並非唯一圓夢的學校。為讓更多孩子擁有不受天候限制的活動空間，市府108年至111年間投入29.2億元，補助21校興建禮堂；112年起再推動「給孩子一個禮堂」圓夢計畫，自籌逾24億元補助25校。兩階段累計投入逾53億元、推動46校禮堂建設，待工程全數完工，台中將有近8成國中小設有禮堂，讓更多孩子擁有展現自我的舞台。

一條更從容的上學路、一座煥然一新的校園、一場能在自己學校舉辦的畢業典禮，這些看似細微的改變，都是孩子成長歲月裡珍貴的日常。教育建設的價值，不僅充實設施，更在於讓孩子安心學習、自在探索，家長也明顯感受到孩子成長茁壯。台中市府將持續完善校園環境，讓每個孩子都能在更好的學習空間裡，累積知識、建立自信，也留下屬於自己的美好成長回憶。

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