中原Carry！永續原力 LEVEL UP ↑全人教育實踐共好｜中原大學USR成果展暨專題論壇熱血登場

中原大學長期秉持「全人教育」辦學理念，將專業學習與社會關懷緊密結合，鼓勵師生走出校園、回應地方需求。在教育理念的深刻影響下，中原把真實世界搬進教室，落實教育部USR（大學社會責任）實踐計畫。115年全校由9大學院攜手推動2個USR、3項USR Hub計畫及10項USR行動方案，在地課程活動多達42場，全年更有超過2千人次學生修畢社會參與課程，實踐成果連結聯合國17項永續發展目標，讓大學不只是傳授知識的場域，更成為陪伴城市前進的重要力量。

115年中原大學USR成果展暨倡議專題論壇以「永續原力 LEVEL UP↑」為主軸。 圖／中原大學 提供

115年中原大學USR成果展暨倡議專題論壇以「永續原力 LEVEL UP ↑」為大會主軸，特別融入年輕世代喜愛的Y2K復古電玩風格，將大學社會責任轉化為具備探索樂趣的永續地圖，完整呈現中原師生深耕在地田野與跨足國際社會的實踐能量。

校園治理標竿與USR HEROES導師典範

中原大學致力大學社會責任，將永續理念深度融入校務治理與校園日常，今年度的USR成果展更透過多元主題展區，將「永續」化為具體互動體驗。走進展場，大型SDGs翻牌牆將全方位永續指標轉化為生活解方，並透過「換你了！」對話框邀請參觀者寫下個人行動宣言。同時亦活潑方式呈現永續人才培育與溫室氣體盤查的實踐行動。

115年中原大學USR成果展透過多元主題展區，將「永續」化為具體互動體驗。 圖／中原大學 提供

展場中極具亮點的「USR HEROES」專區則特別向歷屆USR特優教師致敬，除了集結14位教師睿智金句，更細膩呈現師生執行計畫的感人故事。參與USR計畫的每位教師，陪伴著學生用專業解決在地問題，不僅是校園永續治理的基石，更是全校師生實踐社會責任、追尋人生目標的引航燈塔。

從土地記憶到國際倡議 在地深耕與新南向實踐

此外，在地與國際實踐展區則呈現中原師生跨越地域的永續行動力。其中串聯在地社區與水圳文化，以「一埤塘、一學校、一社區」的模式推動城鄉永續發展；深入復興山區的「韌性防災方舟計畫」，則為當地羅浮高中打造兼具綠能儲電、智慧水質監測與備災訓練的防災堡壘；三個USR Hub在地深耕成果則包含「永續共生龍潭」、「眷村文化」與「復興桃花源」等行動方案，呈現從城鄉美學、眷村空間保存到偏鄉全人關懷的多元實踐。

「桃園埤圳USR計畫」透過地景走讀認識桃園水文化。 圖／中原大學 提供

「桃園埤圳USR計畫」「韌性防災方舟計畫」辦理氣候變遷防災與能源講座。 圖／中原大學 提供

中原師生除了深耕桃園在地服務，「國際成果專區」亦讓參展者看見中原如何將服務學習與社會設計的觸角延伸至柬埔寨、泰國、馬來西亞與印尼等國，展現大學跨國倡議與永續共學的宏觀視野。

Y2K 沉浸式互動體驗 冒險者補給站解鎖永續寶箱

為了提升師生的參與沉浸感，展場特別設計了豐富的互動體驗。參觀者在大型SDGs翻牌區尋找生活解方並寫下行動宣言後，即可至「冒險者補給站」服務台領取專屬代幣啟動扭蛋寶箱，現場抽取永續生活祝福籤與兌換環保好禮。此外，展場更將永續治校的精神化為現場行動，發起「二手紙袋募集」互動活動，號召全校師生攜帶家中閒置紙袋前來響應資源循環。

中原大學USR成果展設置電視觀影區，邀請參觀者認識中原「Carry」的每一個精彩瞬間。 圖／中原大學 提供

潮流拍照打卡牆則搭配「今日我Carry」、「永續戰鬥力MAX」等熱血標語，成為大家合影留念、展現自信的熱門景點。特別規劃的電視觀影區「ACTION！IN REAL LIFE 原力劇場！」，以9支中原USR紀錄影片呈現師生在土地上發光的真實故事，邀請參觀者駐足三分鐘，認識中原「Carry」的每一個精彩瞬間！

中原Carry！展現翻轉地方的永續原力

主辦單位永續處表示，中原大學長期深耕大學社會責任，115年不僅榮獲《天下》大學公民獎、《遠見》USR大學社會責任獎在地共融組績優獎等殊榮，更榮獲2026「亞太永續行動獎（APSAA）」。此外，參與USR計畫之學生亦獲桃園市政府「為桃園做研究」創新金點子獎，展現教學、在地實踐與創新成果的卓越影響力。

中原大學獲2026年「天下大學公民獎」肯定，由埤圳計畫共同主持人、室設系陳其澎教授右代表出席領獎。 圖／中原大學 提供

中原地景建築系團隊獲第七屆《遠見》USR大學社會責任獎「在地共融組」績優獎。 圖／中原大學 提供

中原大學AWARE計畫榮獲2026「亞太永續行動獎」。（左起：教育部政務次長劉國偉、中原大學教授余執彰） 圖／中原大學 提供

中原地景建築系學生獲桃園市政府「為桃園做研究」創新金點子獎。 圖／中原大學 提供

中原大學「永續原力LEVEL UP↑」USR成果展於115年10月28至30日在中原大學真知教學大樓1樓登場，歡迎民眾走進展場，看見中原師生如何讓專業落地，也為城市累積一點一滴的改變。同日下午在圖書館秀德廳舉辦的USR論壇，更邀請業界大師引領學生解鎖「跨界力、共創力、就業力」，讓中原人帶著永續「原」力勇敢探索未來！