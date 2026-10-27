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內政部明年補助各村里15萬 充實防救災緊急維生設備

中央社／ 台北27日電

內政部今天表示，已積極爭取特別預算經費，明年將補助全國各村、里各新台幣15萬元經費，充實防救災緊急維生設備，持續結合韌性社區、防災士及防災協作中心等機制，深化公私協力與在地防災網絡。

內政部發布新聞稿指出，政務次長馬士元今天前往桃園市桃園區大有里視導「大有里災害防救演習」，實地瞭解社區防災整備及災害應變運作情形，並肯定防災士在物資管理、避難收容與民間協作等環節所發揮的關鍵角色。

內政部表示，近期颱風薔琵來襲前後，北部多個里的防災士與社區編組積極投入災前整備、災時應變及災後復原，充分落實「自助、互助、協作」的全民防災精神，有效降低風災風險並協助災後重建。

內政部說明，防災士培訓制度自2018年推動以來，持續結合地方政府、民間團體及企業擴大培訓，累計培訓已接近20萬人，讓民眾具備基礎防救災知識、緊急救護及避難應變技能。

內政部強調，台灣地處多地震區域，加上近年極端氣候造成愈來愈嚴重的風災、雨災，傳統防災思維已不足因應複合型災害挑戰，現代防災觀念必須從「政府主導」轉向「全民參與」，尤其需要更高比例、具備實務能力的防災士人口，深入每一個村里、社區，成為平時準備、災時應變、災後復原的關鍵力量。

內政部提到，尤其在大規模災害造成交通中斷、通訊受阻或外部救援資源尚未抵達前，社區自主應變與鄰里互助更顯重要，因此內政部已積極爭取特別預算經費，明年將補助全國各村、里各15萬元經費，充實防救災緊急維生設備，持續結合韌性社區、防災士及防災協作中心等機制，深化公私協力與在地防災網絡。

馬士元強調，防災工作不能僅靠政府，更需要社區居民及民間團體共同參與，颱風薔琵期間新北市各里防災士的實務表現，以及這次大有里災害防救演習所展現的民間自主防災及跨單位協作成果，充分說明防災士的重要價值。

依據「內政部因應國際情勢強化國土安全韌性執行辦法」第4條附表，明定全額補助村（里）建置防救災緊急維生設備經費，每處以15萬元為限。據了解，這項經費以實報實銷方式進行補助。

補助 韌性 內政部

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