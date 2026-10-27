職棒37年台灣大賽龍象爭冠 永慶房屋包場VIP福利超澎湃

職棒37年台灣大賽第5戰，永慶房屋包下台北大巨蛋VIP區，邀600位同仁進場同歡。 圖／永慶房屋 提供

2026年中華職棒台灣大賽上演經典「龍象大戰」，最終由味全龍以4勝2敗擊敗中信兄弟封王。系列賽場場爆滿台北大巨蛋，熱門場次更是一票難求。永慶房屋包下大巨蛋VIP區，邀請600位員工進場觀賽，現場除了美食Buffet與專屬禮包，還有味全龍「小龍女」啦啦隊員姵宸、張晴、沛沛、寧寧與同仁驚喜互動，讓同仁享受尊榮待遇。

永慶VIP包場還有「小龍女」驚喜助陣

永慶房屋推出「永者幸福大賞」邀請員工於25日前進台灣大賽第五戰，同仁除了獲得味全龍主題餐盒、應援大披巾與永慶VIP限定周邊，小龍女們也在賽前現身，帶領大家學跳兩首應援舞；10月份壽星更有專屬生日驚喜，豐富福利讓同仁直呼「太爽了」。永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「味全龍與中信兄弟於台灣大賽首度交手，備受矚目。同仁平時在第一線為客戶全力以赴，這次包下大巨蛋VIP區，就是希望用實質福利回饋同仁，一起感受冠軍賽的熱血氣氛！」

首次坐進大巨蛋VIP區的永慶房屋經紀人員鍾長祐分享，身為味全龍球迷，他經常帶著兩個女兒進場看球，這次能「升艙」VIP區是非常難得的初體驗。更特別的是，女兒目前也在永慶房屋服務，同樣獲得VIP觀賽福利，父女得以一起進場。他說：「公司平時就提供不少員工福利，但這次的VIP待遇，加上與600位永慶人一起應援，感受完全不一樣。平常大家各自在崗位上打拚，這次能聚在大巨蛋為冠軍賽吶喊，感覺特別熱血！」

「小龍女」人氣隊員賽前驚喜現身，帶動永慶同仁兩首應援舞。 圖／永慶房屋 提供

永慶團隊文化與棒球精神不謀而合

永慶房屋秉持「有幸福的員工，才有滿意的客戶」理念，除了重視同仁的職涯發展，也持續透過多元活動豐富員工的職場生活。塗振宏以棒球比喻，球迷常說「球是圓的」，比賽直到最後一刻都充滿變數；越是關鍵時刻，越需要隊員彼此信任、互相支援，為共同目標拚戰到底，這正是永慶房屋長期推動的團隊合作文化。

塗振宏指出，在永慶房屋，經紀人員不是單打獨鬥，而是依專長分工合作，從掌握客戶需求、介紹物件到完成交易，都由團隊協力完成，讓夥伴各自發揮所長、共享努力成果。制度面上，永慶房屋也為新人提供完整的職涯支持，包括前12個月每月6萬元收入保障、由專屬學長姊陪伴新人熟悉工作流程的「一對一師徒制」，以及每月最高10天的休假制度，讓新人在累積專業、衝刺業績的同時，也能兼顧生活。

塗振宏表示，永慶房屋將持續打造更有感的幸福職場，讓同仁在工作上獲得支持，也能享受豐富多元的職場生活，歡迎有意轉換跑道、希望兼顧職涯發展與生活品質的求職者加入永慶幸福職場。