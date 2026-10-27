快訊

隔空交火後敲定了！基隆市長選戰謝國樑、童子瑋首場辯論會喬定時間

影／疑載7移工體檢返程…廂型車自撞電桿駕駛不治、7人輕重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

職棒37年台灣大賽龍象爭冠 永慶房屋包場VIP福利超澎湃

文／ 永慶房屋 提供

職棒37年台灣大賽第5戰，永慶房屋包下台北大巨蛋VIP區，邀600位同仁進場同歡。 圖／永慶房屋 提供
職棒37年台灣大賽第5戰，永慶房屋包下台北大巨蛋VIP區，邀600位同仁進場同歡。 圖／永慶房屋 提供

2026年中華職棒台灣大賽上演經典「龍象大戰」，最終由味全龍以4勝2敗擊敗中信兄弟封王。系列賽場場爆滿台北大巨蛋，熱門場次更是一票難求。永慶房屋包下大巨蛋VIP區，邀請600位員工進場觀賽，現場除了美食Buffet與專屬禮包，還有味全龍「小龍女」啦啦隊員姵宸、張晴、沛沛、寧寧與同仁驚喜互動，讓同仁享受尊榮待遇。

永慶VIP包場還有「小龍女」驚喜助陣

永慶房屋推出「永者幸福大賞」邀請員工於25日前進台灣大賽第五戰，同仁除了獲得味全龍主題餐盒、應援大披巾與永慶VIP限定周邊，小龍女們也在賽前現身，帶領大家學跳兩首應援舞；10月份壽星更有專屬生日驚喜，豐富福利讓同仁直呼「太爽了」。永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「味全龍與中信兄弟於台灣大賽首度交手，備受矚目。同仁平時在第一線為客戶全力以赴，這次包下大巨蛋VIP區，就是希望用實質福利回饋同仁，一起感受冠軍賽的熱血氣氛！」

首次坐進大巨蛋VIP區的永慶房屋經紀人員鍾長祐分享，身為味全龍球迷，他經常帶著兩個女兒進場看球，這次能「升艙」VIP區是非常難得的初體驗。更特別的是，女兒目前也在永慶房屋服務，同樣獲得VIP觀賽福利，父女得以一起進場。他說：「公司平時就提供不少員工福利，但這次的VIP待遇，加上與600位永慶人一起應援，感受完全不一樣。平常大家各自在崗位上打拚，這次能聚在大巨蛋為冠軍賽吶喊，感覺特別熱血！」

「小龍女」人氣隊員賽前驚喜現身，帶動永慶同仁兩首應援舞。 圖／永慶房屋 提供
「小龍女」人氣隊員賽前驚喜現身，帶動永慶同仁兩首應援舞。 圖／永慶房屋 提供

永慶團隊文化與棒球精神不謀而合

永慶房屋秉持「有幸福的員工，才有滿意的客戶」理念，除了重視同仁的職涯發展，也持續透過多元活動豐富員工的職場生活。塗振宏以棒球比喻，球迷常說「球是圓的」，比賽直到最後一刻都充滿變數；越是關鍵時刻，越需要隊員彼此信任、互相支援，為共同目標拚戰到底，這正是永慶房屋長期推動的團隊合作文化。

塗振宏指出，在永慶房屋，經紀人員不是單打獨鬥，而是依專長分工合作，從掌握客戶需求、介紹物件到完成交易，都由團隊協力完成，讓夥伴各自發揮所長、共享努力成果。制度面上，永慶房屋也為新人提供完整的職涯支持，包括前12個月每月6萬元收入保障、由專屬學長姊陪伴新人熟悉工作流程的「一對一師徒制」，以及每月最高10天的休假制度，讓新人在累積專業、衝刺業績的同時，也能兼顧生活。

塗振宏表示，永慶房屋將持續打造更有感的幸福職場，讓同仁在工作上獲得支持，也能享受豐富多元的職場生活，歡迎有意轉換跑道、希望兼顧職涯發展與生活品質的求職者加入永慶幸福職場。

永慶房屋打造幸福職場，讓同仁不只在工作上獲得支持，也能享受更豐富、多元的職場生活。 圖／永慶房屋 提供
永慶房屋打造幸福職場，讓同仁不只在工作上獲得支持，也能享受更豐富、多元的職場生活。 圖／永慶房屋 提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

中原Carry！永續原力 LEVEL UP ↑全人教育實踐共好｜中原大學USR成果展暨專題論壇熱血登場

中原大學長期秉持「全人教育」辦學理念，將專業學習與社會關懷緊密結合，鼓勵師生走出校園、回應地方需求。在教育理念的深刻影響下，中原把真實世界搬進教室，落實教育部USR（大學社會責任）實踐計畫。115年全校由9大學院攜手推動2個USR、3項USR Hub計畫及10項USR行動方案，在地課程活動多達42場，全年更有超過2千人次學生修畢社會參與課程，實踐成果連結聯合國17項永續發展目標，讓大學不只是傳授知識的場域，更成為陪伴城市前進的重要力量。 115年中原大學USR成果展暨倡議專題論壇以「永續原力 LEVEL UP ↑」為大會主軸，特別融入年輕世代喜愛的Y2K復古電玩風格，將大學社會責任轉化為具備探索樂趣的永續地圖，完整呈現中原師生深耕在地田野與跨足國際社會的實踐能量。 校園治理標竿與USR HEROES導師典範 中原大學致力大學社會責任，將永續理念深度融入校務治理與校園日常，今年度的USR成果展更透過多元主題展區，將「永續」化為具體互動體驗。走進展場，大型SDGs翻牌牆將全方位永續指標轉化為生活解方，並透過「換你了！」對話框邀請參觀者寫下個人行動宣言。同時亦活潑方式呈現永續人才培育與

職棒37年台灣大賽龍象爭冠 永慶房屋包場VIP福利超澎湃

2026年中華職棒台灣大賽上演經典「龍象大戰」，最終由味全龍以4勝2敗擊敗中信兄弟封王。系列賽場場爆滿台北大巨蛋，熱門場次更是一票難求。永慶房屋包下大巨蛋VIP區，邀請600位員工進場觀賽，現場除了美食Buffet與專屬禮包，還有味全龍「小龍女」啦啦隊員姵宸、張晴、沛沛、寧寧與同仁驚喜互動，讓同仁享受尊榮待遇。 永慶VIP包場還有「小龍女」驚喜助陣 永慶房屋推出「永者幸福大賞」邀請員工於25日前進台灣大賽第五戰，同仁除了獲得味全龍主題餐盒、應援大披巾與永慶VIP限定周邊，小龍女們也在賽前現身，帶領大家學跳兩首應援舞；10月份壽星更有專屬生日驚喜，豐富福利讓同仁直呼「太爽了」。永慶房屋人資部協理塗振宏表示：「味全龍與中信兄弟於台灣大賽首度交手，備受矚目。同仁平時在第一線為客戶全力以赴，這次包下大巨蛋VIP區，就是希望用實質福利回饋同仁，一起感受冠軍賽的熱血氣氛！」 首次坐進大巨蛋VIP區的永慶房屋經紀人員鍾長祐分享，身為味全龍球迷，他經常帶著兩個女兒進場看球，這次能「升艙」VIP區是非常難得的初體驗。更特別的是，女兒目前也在永慶房屋服務，同樣獲得VIP觀賽福利，父女得以一起進場。他

綠豆癀古法傳四代 毛蟲纏身、收集童子尿成他獨特經歷

嘉義縣竹崎山區出生的林鋒信，從小沒有幼兒園可念，童年在陪伴阿公「搖竹」中與家族綠豆癀古法結緣。這門祖傳四代的技藝繁複嚴苛，從活竹發酵到成品需歷時16個月，百斤綠豆往往僅存2、30斤成品。接班路上，他曾天未亮奔波幼兒園採集童便，也曾在山區慘遭百餘隻刺毛蟲掉落全身留下刻骨傷痕。年過半百後，他毅然重拾書本遠赴北京修習中藥，不只為了讓古法面對時代轉型，更要以身作則「讀給下一輩看」。

台女日本河口湖遭割頸亡 疑丈夫為詐保3千萬共同殺人

38歲井雲蓉本月17日晚間前往日本，19日上午就被發現陳屍山梨縣富士河口湖町一間飯店，日本警方逮捕涉嫌購買菜刀行兇的27歲台灣籍女子楊閔涵；台南地檢署查出，井女李姓丈夫為她投保3千萬元，本月24日指揮刑事局搜索、拘提，複訊後26日依共同殺人等罪聲押禁見獲准。

民航轉向…繼華航後 長榮也飛俄羅斯航路

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。繼廿五日凌晨華航桃園至羅馬航班暌違四年首度重返俄羅斯航路後，同一天，長榮航空巴黎至台北ＢＲ八八航班也採北航路飛行；並有民眾指出，昨天至少有三航班也比照辦理。

觀察站／華航打頭陣飛俄航路 為政策轉彎而飛？

一九八二年，華航貨機首航盧森堡，次年開闢阿姆斯特丹航點，國籍民航機從此飛往歐洲。當年從台灣西飛必須經南亞，中停阿聯或沙烏地。隨著兩岸破冰、冷戰結束，國籍航機可走「北線」，橫穿俄國前往歐洲。馬英九總統任內出訪，專機也循此航路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。