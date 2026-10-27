首屆海洋科技暨無人載具展11/3台南登場 安平辦動態演示

首屆「台灣海洋科技暨無人載具展」11月3至5日於台南登場，11月2日將在安平進行動態演示；主辦單位、水下噪音協會理事長湛翔智今天表示，期盼透過展覽促成政策與產業的交集，串接美國及盟友企業，強化可信賴供應鏈合作。

水下噪音協會上午在台北舉辦展前記者會，宣布首屆「2026台灣海洋科技暨無人載具展」（MATURETaiwan）將於11月3至5日在大台南會展中心登場，11月2日在台南福爾摩沙遊艇酒店碼頭舉行港邊演示，本次集結88個參展單位，台灣66個、海外22個，美國共有17個相關單位參與。

湛翔智指出，此次舉辦動態演示，參與的無人載具在實際場域都經得起檢驗，部分無人載具甚至已通過戰場考驗或投入商業運用，展會英文名稱以MATURE（成熟）為名，象徵成熟的台灣，台灣過去從加工製造業到電腦產業，再到現在進入無人載具領域，印證台灣供應鏈資源充沛，缺的是實際場域的驗證及市場。

湛翔智提到，這次展覽的指導單位為海洋委員會與經濟部國際貿易署，期待透過展覽讓買家、賣家有所結合，甚至推進產學合作；政策面也集中呈現海洋科研、治理、永續與人才成果等，未來希望能2年舉辦一次，與台北航太展錯開。

針對動態演示內容，湛翔智介紹，共有9家國內外廠商參與，例如美國海洋科技公司SeaSats幾個月前宣稱無人船橫跨台灣海峽，並拍攝到中共軍艦，這次將派出無人船參與動態演示，而UFORCE將展演具備烏克蘭實戰經驗的無人船，台灣廠商雷虎科技的產品也將參與動態演示。