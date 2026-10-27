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總統：編足預算改善醫療環境 達成健康台灣

中央社／ 台北27日電

總統賴清德今天出席台北醫院急重症大樓上梁典禮表示，很高興他擔任行政院長核定這項計劃、擔任副總統時見證動土，現在參與上梁典禮。他強調，為達成「健康台灣」，需改善醫療環境，除培育人才與發展智慧醫療，更須編列足夠預算興建醫院、改善醫療院所工作條件；還要幫員工加薪，在醫院工作的統統都要加薪。

衛生福利部台北醫院急重症大樓舉行上梁典禮，行政院政委陳時中、衛福部次長林靜儀、衛福部前部長邱泰源、衛福部醫福會執行長林慶豐、台北醫院院長鄭舜平，民進黨籍立委蘇巧慧、吳秉叡等人出席。

總統表示，他當行政院長時核定這項重大醫療服務建設，很高興在擔任副總統期間見證動土、擔任總統時參加上梁典禮，「身為新北市的子弟，我很高興」。

總統指出，這背後有來自各方的努力，包括前行政院長蘇貞昌、陳建仁接續推動，現在由行政院長卓榮泰扛起責任，一棒接一棒，給予民眾最好的醫療承諾，也感謝新北市政府，包括新建執照、完工執照等都需要地方政府共同努力。

總統說，大樓興建完成後，可以提供大新莊地區更好的醫療服務，也期待能在2028年慶祝大樓落成啟用。

總統表示，目前正在推動「健康台灣」國家政策，主因是國人平均餘命正在延長，但不健康年數卻沒有縮短，平均餘命有10%時間是不健康的，需臥病在床、坐輪椅或生活需要照料，無法獨立生活。

總統提到，現在要追求活得長壽，也要活得健康，生命才有意義。「健康台灣」往此目標前進，希望2032年平均餘命增加3歲，把癌症標準化死亡率降低1/3。另外，也推動「三高防治888計畫」，幫助三高病人得到更好的醫療服務。

總統強調，行政院、衛福部一定要編列足夠預算，有足夠預算才有能力新建醫院，才有能力改善醫療院所工作條件。要促成「健康台灣」政策硬指標達成，需要改善醫療環境。改善醫療環境除了蓋醫院、人才培育、智慧醫療之外，還要幫員工加薪，不只是幫醫師、護理師加薪，在醫院工作的同仁統統都要加薪。

林靜儀說，這項典禮是大新莊地區醫療的重要里程碑，更呼應總統落實「健康台灣」國策藍圖、深化醫療平權與擴大國家醫療韌性的重要時刻。急重症大樓規劃興建地上16層、地下4層，總經費約60億元，未來急性病床及特殊病床總床數會從539床增加為772床，為大新莊乃至大新北地區的醫療提供更好服務。

陳時中提到，過去防疫期間，台北醫院協助篩檢8萬多人，並找出911名陽性案例，從那時他就深信，強化部立醫院對於提升台灣整體醫療韌性至關重要。當初深化部立醫院建設有兩大目的：一是充沛大新莊區域醫療資源，更好地照顧新北市民；二是強化部醫體系，唯有部醫體系強大，台灣各地才能獲得良好照顧。

鄭舜平表示，急重症大樓完成後，急性一般病床會從345床增加至499床，減緩急診壅塞壓力。台北醫院是雙北地區目前少數沒有關病床的醫院，急性病床佔床率也維持約93%，這都是醫院同仁努力成果。

衛生福利部台北醫院表示，急重症大樓2023年11月8日動土、2024年2月2日開工，今天舉行上梁典禮，象徵地上16層、地下4層的主體鋼結構順利完成，工程將進入外牆結構、室內裝修、機電設備及醫療空間建置階段，預定2028年5月31日完工、12月4日啟用。

健康 預算 邱泰源

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