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從韓電與台電的比較 談有條件撥補台電的合理性

聯合新聞網／ 廖惠珠(淡江大學經濟系退休教授)
圖／廖惠珠提供
圖／廖惠珠提供

立法院經濟委員會於10月19日召開「中油、台電虧損之因應」公聽會，有關中油、台電虧損撥補議題，與會專家學者各有不同說法，但較有共識的是「必須是因國際能源成本影響所致虧損，才同意有條件撥補」，這是非常正確的結論。若錯誤解讀虧損之原因，必然無法求得正確解決方案；不僅對中油與台電不公平，更會喪失我國在油氣與電力市場布局之先機，繼而不利於國內的產業與經濟發展。

依筆者之經驗，跨國比較常是釐清真相的好方法，以下以我國競爭對手韓國的電力事業為例進行比對，應有助釐清國際能源成本對電力事業之衝擊及台電財務虧損之本質。

一、台電與韓電近年電價之比較

長久以來，台灣與韓國經常是國際電價最低的幾個國家之一，電價一直維持於低檔。自2022年2月24日俄烏戰爭以來，天然氣價格暴漲，大幅增加發電成本。因應國際燃料價格暴漲的作法，台灣政府採取「溫和調漲電價」策略，以維持產業國際競爭力與物價穩定。反之，韓電(韓國國營電力公司)因虧損過鉅，而不得不大幅漲價。

台電與韓電近年來(2020~2025年)台韓電價比較如下

單位：元(新台幣)/度(含稅)圖／廖惠珠提供
單位：元(新台幣)/度(含稅)
圖／廖惠珠提供

上表顯示：2020及2021，台灣與韓國電價尚屬接近，2022以後，韓國住宅電價已平均調漲為台灣的1.4倍，工業電價亦平均調漲為台灣的1.25倍。

二、若以韓國電價模擬試算，台電具備實質獲利能力，虧損乃政策性承擔

台灣與韓國選擇不同的因應方式，韓國選擇將成本直接轉嫁至消費端，台灣政府則要求台電扮演「消波塊」的角色，在第一線為台灣全民抵擋通膨。

(一)韓電迄今仍尚未能補足虧損

即便韓電已較台電大幅調漲價25%~40%，韓電迄今仍尚未能補足俄烏戰爭期間之虧損狀況。

(二)台電電價比照韓國電價收費之試算

若台電的電價「比照韓國電價收費」進行試算，台電的財務結構將出現翻轉性的變化：

2023 年： 預估可獲得 296 億元盈餘。

2024 年： 預估可獲得 1,511 億元盈餘。

2025 年： 預估可獲得 2,610 億元盈餘。

(三)台電電價比照韓國電價收費，已轉虧為盈

若台電採用與韓國相同的調漲機制，不僅能在過去三年實現大幅度「轉虧為盈」，更早已彌平過去累積的財務虧損。這項結果說明，台電本身具備良好的營運結構與獲利能力。

結語：台電財務虧損主因為國際能源成本影響所致，故建議「應可同意有條件撥補台電」

經由「台電電價比照韓國電價收費，已轉虧為盈」之計算可知，台電目前的鉅額累虧，本質上是政府在「不增加全民負擔」的前提下，透過國營事業吸收國際燃料漲幅的政策性代價。

台電吸收了營運虧損，換取得國內物價的平穩，以及台灣出口產業在國際上的競爭力。社會各界在討論能源政策與電價調整時，應基於客觀的事實，給予國營事業公正的評價，因而建議「應可同意有條件撥補台電」，以維持我國在油氣與電力市場布局之先機，有利於國內的產業與經濟發展。

台電 電價

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