聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／華航打頭陣飛俄航路 為政策轉彎而飛？

聯合報／ 本報記者程嘉文
華航桃園–羅馬CI 75航班為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。(圖／截自flightradar24網站)
華航桃園–羅馬CI 75航班為睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路。(圖／截自flightradar24網站)

一九八二年，華航貨機首航盧森堡，次年開闢阿姆斯特丹航點，國籍民航機從此飛往歐洲。當年從台灣西飛必須經南亞，中停阿聯或沙烏地。隨著兩岸破冰、冷戰結束，國籍航機可走「北線」，橫穿俄國前往歐洲。馬英九總統任內出訪，專機也循此航路。

二○二二年俄烏戰爭爆發，我國跟隨歐美制裁腳步，重新改走「南線」，但華航與長榮也可穿過大陸西南省分，不必兜圈子繞到海南島以南。前天華航台北飛往羅馬的班機，突然改經俄羅斯上空，引起外界矚目。然而，走北線真正節省距離的，是中西歐的航點，位於南歐的羅馬未必划算，這班飛機顯然是奉命打頭陣的測試角色。華航多年來「為政策服務」，又添一例。

奇特的是，接下來多班循北路飛往歐洲的航班，都屬長榮。華航反而走回南路，甚至不似以往直穿巴基斯坦，而是繞飛印度洋上空。坊間因此傳聞，指巴基斯坦繼拒絕新開航的星宇飛越後，也要拒絕華航、長榮通過。

開飛俄國領空的時機點，顯然刻意選擇連假，在業者與政府機關守口如瓶下，目前外界只能「先讓子彈多飛一會兒」。未來幾天的觀察點包括，業者是否持續飛行此航路？或又回到南線？可判斷此舉是否引發華府或歐洲反彈。另外，傳說巴基斯坦杯葛，到底是否真有其事？又為了什麼？

華航、長榮在一天內相繼飛越俄國，雙方民航當局事前必然磋商，甚至俄方為求打破各國杯葛，可能給予我方相當程度優惠。對航空公司與消費者，省下寶貴的燃油與時間，當然都是好消息。然而，從俄烏戰爭爆發以來，民進黨政府很長時間以烏克蘭自況，將俄國比擬為威嚇台灣的中共政權；如今若帶頭「破戒」，不免令人感到錯亂。

其實，一切還得回到十九世紀英國名相巴麥尊的名言：「沒有永遠的朋友，只有永遠的國家利益。」國際關係本就是各方利害權衡的結果，例如，對權力者宣稱「友盟國家必然援台」這類迷湯，已有不少國人選擇保持清醒。

華航 羅馬 冷戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

繼華航後長榮巴黎-台北航班也採北線航路 飛越俄國領空

暌違4年 華航重返俄羅斯領空

AI業搶貨！航空運價急漲一成 長榮航：還有調升空間

雅爾達2.0？美中俄確認深圳聚會 川習普3人重畫勢力範圍

相關新聞

民航轉向…繼華航後 長榮也飛俄羅斯航路

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。繼廿五日凌晨華航桃園至羅馬航班暌違四年首度重返俄羅斯航路後，同一天，長榮航空巴黎至台北ＢＲ八八航班也採北航路飛行；並有民眾指出，昨天至少有三航班也比照辦理。

觀察站／華航打頭陣飛俄航路 為政策轉彎而飛？

一九八二年，華航貨機首航盧森堡，次年開闢阿姆斯特丹航點，國籍民航機從此飛往歐洲。當年從台灣西飛必須經南亞，中停阿聯或沙烏地。隨著兩岸破冰、冷戰結束，國籍航機可走「北線」，橫穿俄國前往歐洲。馬英九總統任內出訪，專機也循此航路。

民航飛俄航路 專家：政府看到川普製裁俄國鬆動風向

國籍航空突然打破俄烏戰爭爆發以來西方世界的抵制，改經俄國上空飛往歐洲。外交部則重申譴責侵略，但對航空業者行為「不予置評」。專家、學者認為，台灣敢有此動作，事前必然曾經知會華府，並得到美方某程度的默許；甚至不能排除，也許我方看到風向，川普政府對制裁俄國態度出現鬆動，試圖幫美國扮演投石問路的角色。

歷史上的今天／1963年2千人酒會 挺台北市長黃啟瑞復職

1963年10月27日，停職中的台北市長黃啟瑞在台北市中山堂光復廳受到兩千多位朋友的歡呼。這一項為「歡迎」黃市長復職而舉辦的酒會，是由市議會一些人士和台北幾個民間團體發起的，兩千多人在簽名簿上「簽到」，表示擁護黃市長復職。黃市長於上午10時35分，在掌聲和歡呼聲中到場，在中山堂前迎接他的，包括市議會議長張祥傳、國民黨台北市黨部主委彭德、黨外市議員黃信介、張詩經等人。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。