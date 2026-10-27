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民航轉向…繼華航後 長榮也飛俄羅斯航路

聯合報／ 記者胡瑞玲陳熙文程嘉文／台北報導
台灣民航機重返俄羅斯航路，引發外界目矚目。繼廿五日凌晨華航歐洲線航班暌違四年首度重返俄羅斯航路後，同一天也有長榮航空歐洲線航班採北航路飛行。 聯合報系資料照
台灣民航機重返俄羅斯航路，引發外界目矚目。繼廿五日凌晨華航歐洲線航班暌違四年首度重返俄羅斯航路後，同一天也有長榮航空歐洲線航班採北航路飛行。 聯合報系資料照

俄烏戰爭爆發後，各航空公司基於安全，均繞避俄羅斯領空飛行。繼廿五日凌晨華航桃園至羅馬航班暌違四年首度重返俄羅斯航路後，同一天，長榮航空巴黎至台北ＢＲ八八航班也採北航路飛行；並有民眾指出，昨天至少有三航班也比照辦理。

昨晚最新消息是，國籍航空由歐洲返台的航班，又都改回中東、南亞的南側舊航路。相關航空公司都態度低調。民眾則認為，若能縮短飛行時程，也期待能反映在票價上。

針對台灣民航機重返俄羅斯航路，我外交部昨天表示，我國政府立場一直是堅決反對武力侵略主權國家。

外交部表示，自烏克蘭遭入侵以來，我國也呼應友盟國家對侵略者制裁，就高科技產品、電腦、電子、工具機及相關零組件等項目對俄實施出口管制至今。至於我國籍航空班機飛越俄國領空，外交部則表示沒有評論。

俄烏戰爭於二○二二年二月廿四日爆發，同年二月廿八日起，包括英國、德國等卅六個國家航空公司航班被禁止進入俄羅斯領空，台灣並未在禁飛名單，但基於安全考量、保險條款及路線風險評估，華航與長榮航空自二○二二年二月底起，主動調整歐美航線航路，繞開俄羅斯領空。

俄烏戰爭爆發四年多來，台灣國籍航空長期繞避俄羅斯領空飛行。繼廿五日凌晨華航ＣＩ七五桃園飛往羅馬的航班，寫下暌違四年首度重返俄羅斯航路的紀錄後；幾小時後，廿五日上午長榮ＢＲ八八巴黎飛往台北航班也採北航路，飛入俄羅斯領空。

還有民眾指出，長榮昨天直飛歐洲的ＢＲ七一台北至慕尼黑、ＢＲ九五台北至米蘭、ＢＲ八七台北至巴黎，均採北航路。民眾認為，若能縮短飛行時程，也期待能反映在票價上。

對於國籍航空陸續重返俄羅斯領空，也有人表示，由於巴基斯坦明年不再給飛越航權，各航空公司都在研究新路線，因此今年才會有星宇航空布拉格航班飛敘利亞領空，以及華航、長榮有航班飛入俄羅斯領空的情況。

據航班資訊，長榮廿五日巴黎飛台北，原定早上十一時廿分起飛，台北時間早上七時五十五分降落，但實際起飛時間為巴黎上午十一時卅八分，台北七時廿二分降落，總飛行為十二小時四十四分鐘，與平時差不多。

華航 長榮 國籍航空

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