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賴總統恭喜味全龍拿下中職總冠軍 盼台灣棒球越來越好

中央社／ 台北26日電
賴清德總統賽後在社群平台發文，恭喜味全龍拿下總冠軍。圖／截自Threads@william_chingte
賴清德總統賽後在社群平台發文，恭喜味全龍拿下總冠軍。圖／截自Threads@william_chingte

味全龍隊今天在中華職棒冠軍賽擊敗中信兄弟隊，拿下總冠軍。身為資深棒球迷的賴清德總統賽後在社群平台發文，恭喜味全龍拿下總冠軍，並感謝兩隊帶來難忘的對決，也希望大家明年繼續進場支持，讓台灣棒球越來越好。

味全龍隊今天拿下總冠軍，成為首支在台北大巨蛋拋出彩帶的球隊，今天靠著梅賽鍶（CristopherMercedes）8局無失分好投，在中華職棒總冠軍賽第6戰以6比0擊敗中信兄弟隊，奪得隊史第6冠、復出後第2冠。

比賽結束後，賴總統在社群平台Threads發文表示，恭喜味全龍，拿下今年台灣大賽總冠軍；等了37年，中職史上首次龍象大戰終於在台灣大賽上演，這次由味全龍抱走冠軍。

總統說，今年味全龍3大王牌真的太強了，整個系列賽輪番壓制兄弟打線，加上銅牆鐵壁的守備，讓對手難以突破，打線也棒棒有貢獻；從20歲小將曾聖安的逆轉3分砲，到今天蔣少宏的2分砲，關鍵時刻總有人挺身而出。

總統表示，中信兄弟從0勝3敗的絕境，靠著極限的投手調度與適時一擊，硬是連搶2勝，也展現十足韌性，讓系列賽更加精彩。

總統最後提到，今年台灣大賽幾乎場場滿場，讓從職棒元年就開始看球的他非常感動。謝謝兩隊帶來難忘的對決，也希望大家明年繼續進場支持，讓台灣棒球越來越好，「至於我喵，明年再一起加油！我會繼續等的」。

中華職棒 中信兄弟 味全龍 棒球 冠軍

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