國籍航空重返俄國領空 外交部：堅決反對武力侵略主權國家

華航一架桃園飛往羅馬CI75航班昨凌晨卻採北線航路，重新飛入俄羅斯空域，為近4年多來，台灣民航機首度重返俄羅斯航路。不過外交部表示，我國政府立場一直是堅決反對武力侵略主權國家。

俄烏戰爭爆發4年多來，台灣國籍航空基於安全與風險考量，長期繞避俄羅斯領空飛行。然而，華航CI75桃園飛往羅馬的航班25日凌晨起飛後，罕見改採北線航路、重新飛入俄羅斯空域，寫下睽違4年台灣民航機首度重返俄羅斯航路的紀錄。

繼華航25日凌晨桃園飛羅馬航班後，25日巴黎時間早上11時38分，長榮一架巴黎飛往台北BR88航班也採北線航路，重返俄羅斯航路。

不過，外交部表示，我國政府立場一直是堅決反對武力侵略主權國家，指自從烏克蘭遭受入侵以來，我國也呼應友盟國家對侵略者的制裁，就高科技產品、電腦、電子、工具機及相關零組件等項目對俄實施出口管制至今。

而至於我國籍航空班機飛越俄國領空，外交部則表示沒有評論。