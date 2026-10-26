接見名古屋亞帕運代表團 總統：政府做運動員後盾

總統賴清德今天接見名古屋亞帕運代表團時表示，感謝選手們的努力與付出，為國爭光，大家都是國家的驕傲，「台灣以你們為榮」，政府會繼續努力維護選手的國際競技環境，做運動員的後盾。

名古屋亞帕運24日正式落幕，台灣代表團共斬獲4金、7銀、9銅，合計20面獎牌，獎牌總數與上屆杭州亞帕運持平，其中金牌數維持4面，銀牌則增加3面，尤其獎牌分布於桌球、游泳、田徑、羽球、跆拳道、柔道及輪椅網球等7種運動，展現台灣好手在不同競賽領域的實力。

總統今天接見「愛知名古屋2026年第5屆亞洲帕拉運動會」代表團時致詞表示，12天前授旗時，他祝福選手們放心去拚、盡情享受比賽，旗開得勝；今天很高興在總統府歡迎代表團載譽歸國，他要代表國家向大家說一聲辛苦了，謝謝選手們的努力與付出，為國爭光。

總統說，獎牌是榮譽的象徵，更珍貴的是場上毫無保留、全力以赴的精采比賽；無論勝負、排名，為國出賽，選手們都是國家的驕傲，「台灣以你們為榮」。

總統除細數選手們在賽場上的好表現，也說20面獎牌值得珍藏，71位選手的努力更值得鼓掌，選手們的實力與價值，遠遠超過比賽的勝負，感謝團長穆閩珠、中華帕總、國訓中心、運科中心、教練、醫療防護和後勤支援團隊的大力支持，選手才能放手拚搏。

總統表示，特別感謝運動部長李洋，從愛知名古屋亞運到亞帕運，兩場賽會都發生令人遺憾的場外阻礙，但李洋展現風度、堅守原則、據理力爭，捍衛選手的權益，維護國家的尊嚴，令人欽佩。

總統指出，未來政府會繼續努力，維護尊重選手的國際競技環境，做運動員的後盾，也請選手們好好休息一下，無論未來的目標是2028洛杉磯帕運，或是人生職涯下一個舞台，「國家都會做你們的後盾」，他也要再次向所有選手與團隊致上最深的感謝，謝謝大家在國際賽場綻放台灣之光。

拿到代表團本屆首金的台灣跆拳道好手蕭翔文說，感謝政府對身心障礙運動員的重視與支持，也感謝全體民眾對台灣代表隊的鼓勵，這次奪得金牌也成功衛冕，不只是個人的成績，更是團隊共同努力的成果。

蕭翔文也表示，對他來說，跆拳道不只是競技，更教會他如何面對挫折、尊重對手，以及在困難面前不要輕言放棄，希望透過自身經歷，讓更多人看見身心障礙運動員的努力與實力。

活動結束前，總統贈送總統府運動隨身杯與台灣造型兩用枕給代表團，選手回贈簽名團旗等物給總統。