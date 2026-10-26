花蓮宗泰食品董座余國基車禍驟逝 傅崐萁：痛失正直企業家

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基因車禍驟然離世，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，他獲悉噩耗後，第一時間趕往現場助唸，懷著沉痛心情陪伴送行，祈願逝者安息，也向家屬表達深切慰問。同時，他也感嘆，人生無常，令人萬般不捨。余國基為人謙和、重情重義，長年秉持父親余宗柏熱愛鄉土、回饋社會的精神，不僅在企業經營上勤奮踏實，更以實際行動關懷弱勢、扶助公益，將企業發展與社會責任緊密結合，是地方難能可貴的良心企業家。

傅崐萁指出，余宗柏、余國基父子兩代對花蓮這片土地有著深厚感情，始終相信企業的價值不只在於創造經濟成果，更在於有能力時伸出援手，讓需要幫助的人感受到社會溫暖。無論是地方公益、扶助弱勢，或是關懷鄉親生活，余家父子始終抱持取之社會、用之社會的信念，默默付出、不求回報。這份跨越兩代的善念與堅持，不僅展現企業家的社會責任，更為花蓮留下珍貴的人情典範。

傅崐萁說，自己與余家父子相識多年，深知他們對地方的真摯情感。尤其余國基承襲父親樂善好施的精神，待人誠懇、處事厚道，對朋友講義氣，對鄉親有情分。余國基擔任金虎會會長、曾任花蓮縣農會理事長及花蓮縣警察局之友會榮譽理事長。每當地方有需要，總願意盡己所能付出，這樣一位心存善念、腳踏實地的企業家突然離開，實在令人難以接受。

傅崐萁強調，余宗柏、余國基父子兩代用行動證明，真正值得敬重的企業家，默默用公益行善的心，為花蓮觀光界、企業界立下典範，他們為社會留下光輝與溫暖，常駐人心，這份善良與大愛，值得後人永遠珍惜與傳承。面對突如其來的生離死別，他要再次向余國基家屬致上最深切的哀悼與慰問，祈願家屬節哀珍重，並盼余國基一路好走、安息自在，「國基兄，感謝您一生對花蓮的付出，您的情義與善行，我們永遠銘記。一路好走！」