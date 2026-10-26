即時短評／耶誕城走出板橋 配套到位 別讓塞車跟著分區

新北歡樂耶誕城多年來以板橋為核心，璀璨燈飾與人氣主燈吸引人潮商機，成為年度觀光盛事，卻也讓板橋車站周邊每逢假日陷入交通壅塞，讓板橋人又愛又怕。2026年耶誕城首度打破過往集中於板橋的模式，在原有核心主燈區之外，擴大設置涵蓋淡水、新店、中和、新莊、三重、五股、鶯歌等地的七大響應燈區，從單點集中走向多點舉行，既是活動規模的擴張，也是城市治理的新考驗。

大型節慶走出板橋，值得肯定。過去耶誕城的高人氣與交通壓力相伴而生，周邊道路壅塞、人車爭道、停車位難尋，不僅影響遊客體驗，也衝擊在地居民日常生活。透過多區響應，讓不同行政區的民眾有機會就近感受節慶氣氛，理論上可分散部分人潮，也有機會將觀光效益帶進不同地區，帶動地方商圈與周邊消費。

燈區分散，不代表交通壓力就會自動消失。淡水、新店、五股等地也是假日交通壅塞熱點，若新增燈區吸引大量人潮，但接駁、公車運能、停車管理與行人動線沒到位，原本集中在板橋的塞車問題，恐怕只是換個地方上演。對市府而言，真正考驗不是把活動辦到更多行政區，而是能否讓人潮分流、交通順暢，避免「板橋人的惡夢」變成其他地區居民的共同困擾。

多點舉行也考驗活動的整體規畫。板橋主燈區多年累積的品牌知名度與節慶氛圍，是耶誕城吸引人潮的重要關鍵；當活動版圖擴大，如何讓各區燈區各有特色、形成互補，而不是單純複製燈飾與打卡裝置，將決定這場城市節慶能否從規模擴張走向內容升級。若各區缺乏鮮明主題與串聯規畫，反而可能稀釋原有亮點，恐讓遊客失去專程造訪動機。

市府應把握這次轉型機會，將交通治理與永續觀光納入活動設計。除了依各區特性規畫大眾運輸接駁、加密公車班次、引導民眾搭乘捷運與公車，也應提前公布交通管制、停車資訊及人潮疏運方案，並在活動期間依實際車流機動調整。各區燈區若能結合在地商圈、特色景點與公共運輸，讓遊客不只是短暫拍照，而能延伸停留、消費與探索，將節慶人潮轉化為地方發展的助力。

耶誕城走出板橋，不應只是把燈飾掛到更多地方，應讓更多市民共享城市節慶成果，讓不同區域有機會展現各自特色。從單點走向多點，是新北耶誕城的重要轉變，不能只追求版圖擴張，更要有能力接住隨之而來的人潮與需求。