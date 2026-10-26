聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署參與新航旅展 推廣台灣農遊搶攻年底新加坡客源

中央社／ 新加坡25日專電

交通部觀光署駐新加坡辦事處本週參與新加坡航空舉辦旅展。觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠今天表示，為掌握年底出國旅遊商機，持續深化新加坡市場的台灣觀光宣傳，期盼吸引更多新加坡旅客，將台灣列為下一趟海外旅遊的優先選擇。

交通部觀光署駐新加坡辦事處23日至25日參加新加坡航空公司（Singapore Airlines）舉辦的「Time To FlyV6.0」旅展，推廣台灣多元旅遊體驗，並結合「重遊台灣、福氣加倍」國際自由行旅客獎勵活動，邀請新加坡旅客再次造訪台灣。

根據觀光署駐新加坡辦事處資料，此屆參展單位包括澳洲旅遊局及雪梨、墨爾本等澳洲旅遊目的地的觀光推廣單位、西班牙旅遊局、泰國旅遊局與韓國觀光公社，以及多家新加坡旅遊業者，為各國推廣旅遊目的地、接觸當地出境旅遊客群的重要平台。

施志忠今天告訴中央社，台灣此次特別邀請休閒農業發展協會，攜手花露農場、自然圈及雪霸農場等特色農場共同參展。

他說，每年第4季是新加坡民眾規劃年底假期及翌年旅遊行程的重要時期，這次參與新加坡航空旅展，除持續提升台灣觀光品牌在當地市場的能見度，也藉由與航空公司及旅遊業者的合作，擴大台灣旅遊產品的推廣通路，吸引更多新加坡旅客將台灣列為下一趟海外旅遊的優先選擇。

觀光署駐新加坡辦事處指出，期盼透過參與「TimeTo Fly」旅展，結合新加坡航空的品牌影響力與旅遊通路優勢，持續拓展新加坡客源市場，並藉由特色農遊體驗及重遊獎勵措施，提升旅客赴台旅遊意願，為2026年第4季及2027年上半年新加坡旅客赴台市場注入更多成長動能。

新加坡 觀光署 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

旅客重視特殊體驗行程 ITF旅展聚焦主題旅行

台南添新國際航線 直飛越南河內開航

華航ITF線上旅展登場！熱門航線最低76折 台北飛布里斯本1.6萬有找

福容ITF線上旅展開跑！全新徠旅住宿券 2,399元起嘉義福容voco下殺2折

相關新聞

蔣萬安競總成立…三子再合體 在野大團結

距離投票剩卅三天，台北市長蔣萬安競選總部今成立，不僅台中市長盧秀燕「燕子」、立法院長韓國瑜「禿子」、新北市長侯友宜「漢子」再度「三子合體」，北北桃宜竹等藍白縣市長及參選人也將串連營造團結氣勢，民眾黨主席黃國昌預計也會出席，象徵在野攜手對抗民進黨龐大國家資源的制衡力量集結。

僑委澄清 徐佳青惜別晚宴…仍被轟公私不分

僑委會遭控在僑務委員會議中，為前委員長徐佳青舉辦慶生與歡送會，多位僑務委員昨舉行記者會澄清，法國僑務委員薛雅俶表示，台灣正面臨嚴重的認知作戰，並質疑：「一再打擊僑委會，最後究竟是誰受益？」

洋流過熱 綠憂促蔣萬安谷底反彈

台北市長選情白熱化，颱風勘災也引發政治攻防。市長蔣萬安前天清樹枝遭青鳥酸作秀，昨到南港視察有志工邀掃樹葉又遭網友批不會掃地，蔣展現風度表示「與專業的第一線相比，不管是清潔隊員或志工夥伴，我確實比不上他們」、「不會在意外界扭曲或各項酸言酸語。」綠營內部擔憂「洋流」過熱，恐讓同情蔣萬安聲量回流。

在野：徐佳青幾滴淚 抹不掉貪瀆爭議

僑委會遭爆在僑務委員會議期間，為前委員長徐佳青舉辦慶生歡送活動。國民黨昨批評，國家正式公務活動竟然變成卸任官員的慶生會，難道不是假公濟私？國民黨立院黨團也抨擊，僑委會公器私用，把僑務委員拿出來當擋箭牌，這是卸責，更是中華民國公務員的集體墮落。

新聞眼／頂住壓力 為所當為破除造謠

首都市長選舉，台北市長蔣萬安迎戰民進黨參選人沈伯洋，面對執政黨大量資源，還有網路鋪天蓋地的「認知作戰」，從老鼠之亂到「砍樹」質疑，甚至颱風過後，蔣萬安勘災一舉一動都被放大檢視，一場颱風即破網軍的謠言，反而讓北市的專業做法被看見，民眾需要的終究是專業的城市治理。

冷眼集／拿阿共當遮羞布 僑委愈描愈黑

僑務委員在僑務委員會議中的「惜別晚宴」為前委員長徐佳青慶生加歡送，引發軒然大波：一來徐佳青離任原因並不光彩，疑似弊案纏身，尚未真相大白，僑委們就忙著「歡送」，何歡之有？二來惜別晚宴既然是向服務屆滿的僑務委員致意，實在不該喧賓奪主，讓徐佳青成為宴上主角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。