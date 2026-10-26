觀光署參與新航旅展 推廣台灣農遊搶攻年底新加坡客源

交通部觀光署駐新加坡辦事處本週參與新加坡航空舉辦旅展。觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠今天表示，為掌握年底出國旅遊商機，持續深化新加坡市場的台灣觀光宣傳，期盼吸引更多新加坡旅客，將台灣列為下一趟海外旅遊的優先選擇。

交通部觀光署駐新加坡辦事處23日至25日參加新加坡航空公司（Singapore Airlines）舉辦的「Time To FlyV6.0」旅展，推廣台灣多元旅遊體驗，並結合「重遊台灣、福氣加倍」國際自由行旅客獎勵活動，邀請新加坡旅客再次造訪台灣。

根據觀光署駐新加坡辦事處資料，此屆參展單位包括澳洲旅遊局及雪梨、墨爾本等澳洲旅遊目的地的觀光推廣單位、西班牙旅遊局、泰國旅遊局與韓國觀光公社，以及多家新加坡旅遊業者，為各國推廣旅遊目的地、接觸當地出境旅遊客群的重要平台。

施志忠今天告訴中央社，台灣此次特別邀請休閒農業發展協會，攜手花露農場、自然圈及雪霸農場等特色農場共同參展。

他說，每年第4季是新加坡民眾規劃年底假期及翌年旅遊行程的重要時期，這次參與新加坡航空旅展，除持續提升台灣觀光品牌在當地市場的能見度，也藉由與航空公司及旅遊業者的合作，擴大台灣旅遊產品的推廣通路，吸引更多新加坡旅客將台灣列為下一趟海外旅遊的優先選擇。

觀光署駐新加坡辦事處指出，期盼透過參與「TimeTo Fly」旅展，結合新加坡航空的品牌影響力與旅遊通路優勢，持續拓展新加坡客源市場，並藉由特色農遊體驗及重遊獎勵措施，提升旅客赴台旅遊意願，為2026年第4季及2027年上半年新加坡旅客赴台市場注入更多成長動能。