美光公布加薪分紅新方案仍爆爭議 網暴威脅工會幹部警方介入調查

美光科技情境圖。 圖／曾俊林 提供

美光科技22日公布最新薪酬福利調整方案，經台中工會與資方協商後，爭取到輪班津貼調升、提高勞退雇主提撥率、新增季度分潤獎金及額外有薪假等多項福利，經濟部也對協商成果給予肯定。然而方案公布後，爭議卻未平息，甚至傳出有部分人士對工會幹部發出網路霸凌與人身威脅，引發網友熱議與不解，質疑為何福利剛提升，勞資內部對立卻依然加劇。

福利大幅提升 勞退提撥率提高至10%

據了解，美光此次公布的薪酬福利調整方案，包括日班輪班津貼由每月1,500元提高至4,500元、勞退雇主提撥率提高至10%，並在原有薪酬福利基礎上，新增季度分潤獎金及額外3天有薪假。經濟部對此表示，政府樂見企業提出更好的薪酬方案，提升員工待遇與留才競爭力，也期盼勞資雙方持續透過溝通協商解決歧見。

協商結果引爆分歧 網友直呼：不是前幾天才加薪分紅？

然而，協商成果公布後，內部卻出現不同聲音，甚至傳出針對工會理事長及幹部的威脅言論，甚至有人號召破壞車輛戳輪胎。台中市警察局豐原分局已證實接獲相關報案，並表示將啟動調查。台中工會理事長也表示已完成報案，呼籲各方以理性和平方式表達訴求。

消息曝光後，外界對協商結果公布後仍出現激烈爭議感到不解，有網友留言「不是前幾天才說加薪加分紅嗎，怎麼今天就鬧這齣」。但在企業公布多項薪酬福利調整後，為何仍有不同聲音，也成為外界關注焦點。

職務落差難一次滿足 網替工會抱不平：做再多都有人嫌

薪酬福利調整能否符合所有員工期待，往往因職務、工作條件及個人訴求不同而有所差異，勞資協商結果未必能一次滿足所有要求，如何持續溝通並凝聚共識，是工會代表必須面對的課題。

對此，也有網友替參與協商的工會幹部抱不平，直言「工會幹部也是員工，花了他們的時間和心力跟公司談判，說他們不認真太過分了吧」。工會代表除了本職工作，還需投入時間參與勞資協商、整合會員意見，即使協商成果無法讓所有人滿意，其投入的心力仍值得尊重。

工會呼籲理性 避免人身攻擊

台中工會表示，工會始終秉持開放、透明態度致力於勞資溝通與權益爭取，期盼所有同仁在表達不同意見時，都能建立在客觀事實與相互尊重的基礎上，避免人身攻擊或散播不實訊息。

美光此次薪酬福利調整已取得具體成果，但如何回應不同員工對勞動條件的期待，仍有待勞資雙方持續溝通。外界關注，未來能否在保障員工表達意見的同時，讓投入協商的工會代表獲得基本尊重，避免因意見分歧衍生不必要的對立。