各國爭取與AI強國合作取得先進模型 美專家：台灣有最強優勢

AI時代來臨，各國相繼推動發展，美專家接受專訪表示，大多數國家都意識到，他們可能無法從零開發自己的先進模型，必須摸索如何與美國或中國等AI強國合作，在此局勢中，台灣因高階晶片製造優勢，可能擁有「全世界最強的一張牌」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下的渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任梅塔（Aalok Mehta）近期接受中央社記者專訪指出，各國在推動人工智慧（AI）發展時，會思考自身能在AI技術堆疊的哪個層面掌握主導權，並利用這點來向那些正在開發最先進AI模型的國家爭取利益。

曾任職Google、負責AI政策的梅塔認為，大多數國家已意識到，他們大概無法從零開始開發自己的模型，因此必須摸索如何與美國或中國合作。

他說，在此局勢中，台灣手中握有的「可能是全世界最強的一張牌」。

梅塔分析，台灣是製造全球最先進晶片的晶圓廠所在地，這是極大的籌碼，能讓台灣在與美國等國家談判時採取相當積極的姿態，例如爭取能否優先取得美國公司開發的最先進AI模型、能否獲得優先審查以取得算力等。

目前台灣產製全球9成AI伺服器與先進AI晶片，隨著全球晶圓代工龍頭台積電等台廠擴大對美投資，未來是否將影響台灣的優勢？梅塔回應表示，全球對算力的需求正迅速增長，因此現有的晶圓廠，特別是擁有成熟製程與高良率的工廠，將持續扮演重要角色。

他指出，正在興建的新晶圓廠，距離產能全開還有好幾年的時間，因此，至少在短期內，許多晶片製造只能依賴現有工廠，「台灣的重要性將會持續下去」。

梅塔也認為，即便在未來，台灣的角色依然重要。透過強調台積電這類企業在美國的投資規模，以及台灣在出口管制和AI技術取得方面與美國立場保持一致的做法，台灣能以此作為與美國談判的地緣政治優勢。

美中科技競爭白熱化之際，經濟部長龔明鑫日前接受彭博專訪透露，台灣準備緊縮AI晶片出口管制，進一步與美國限制措施保持一致，加入川普政府打擊尖端半導體走私至中國的行列。

梅塔對此表示，台灣在許多方面，無論是技術上或更廣泛的地緣政治、經濟與軍事、安全層面上，「已與美國深度連結」。

他認為，某種程度上，台灣已選好邊，進一步在出口管制與技術存取上與美國立場保持一致，並不會對台灣和中國的關係進一步造成傷害，反而可能提升並強化台灣與美國的關係。