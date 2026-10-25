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聯合報一周大事10/18~10/24
國內
19日：外資匯出潮導致台北股匯市雙雙下挫，台股盤中一度大跌近千點，新台幣盤中也重貶逾兩角，但隨著股匯國家隊進場穩市，股匯市跌勢收斂。
21日：公平交易委員會委員會議否決Grab收購foodpanda結合案。
23日：「薔琵」颱風來襲，儘管沒有登陸，不過颱風帶來的強風驟雨仍造成全台一死、五二七傷，多處停電、路樹倒塌。
國外
19日：法國各地日前爆發數十年來最嚴重的暴動與劫掠商家事件，法國政府下令，在巴黎市中心部分地區及尼斯、里爾等城市實施宵禁。
19日：美國總統川普表示，願意與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平會面，討論「無核化」問題。
21日：克里姆林宮表示，俄羅斯總統普亭、美國總統川普和中國國家主席習近平的三方會談「正在籌備中」。
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