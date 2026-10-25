聯合報一周大事10/18~10/24

1983年10月25日，前省議員林義雄的太太方素敏當日早上搭乘新加坡航空公司班機自美返國，她在層層人牆保護下走出機場，接受親友歡迎，方素敏在美國已宣布要投入1983年12月3日舉行的第一屆第四次增額立法委員選舉，在機場她雖未提及競選一事，但表示將參加「民主與人權的行列」，包括尤清、周清玉、黃煌雄、許榮淑、許國泰等近300人到場接機，大家看到方素敏後高喊加油，歡迎她返國。

2026-10-25 00:03