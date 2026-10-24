【即時短評】和平之橋面向世界卻背對大陸是政治空想

賴清德總統最近在諾貝爾獎得主的交流活動，提出了和平之橋概念，他主張要用對話解決分歧，希望台灣成為世界知識與人才交流的重要樞紐。

賴清德的理想對照今日兩岸關係的近況，出現了不一致的立場，民進黨政府並未設法打開與對岸交流對話，反而是設下層層阻擾，降低交流，敵視在台陸籍同胞，主張台灣面向世界之際，卻刻意背對大陸。

賴清德擔任台灣橋梁計畫的榮譽主席，這個計畫邀請全球頂尖學者與諾貝爾獎得主來台進行公開演講與深度研討，啟發青年學子、提升台灣基礎科學研究能量，促進跨文化與國際對話。

賴清德期許經由這項計畫，為台灣搭起知識之橋、世代之橋及和平之橋，讓世界頂尖知識走進台灣，也讓台灣的研究、人才與理想走向世界，期盼台灣成為世界知識與人才交流的重要樞紐。

賴清德具有崇高理想的和平之橋，是他對來台交流的諾貝爾獎得主的許多談話的回應。他主張，當世界的分歧增加，我們更要增加對話，台灣已經搭起和平之橋，身在不同領域的我們不妨思考，如何運用自身專業促進世界的和平及繁榮。

但是，證諸台海過去十年的近況，台灣的和平之橋朝向世界搭橋，卻刻意背對著大陸。遠親不如近鄰這個想法，似乎不存在於政府的思考範圍內，兩岸情勢的變化，絕非單方面指控一方，責任皆在於對方，自己全然不作為，就能夠當作問題不存在我方。兩岸比起世界，更需要搭建溝通的橋梁。

美國總統川普毫不掩飾他對諾貝爾和平獎的渴望，國際足總為了奉承川普，特別設一個和平獎頒給川普，但川普出兵綁架委內瑞拉總統，任意武裝攻擊伊朗，這些挑釁作為怎麼看，都不符合謀求和平的原則，川普對俄烏戰爭的態度，更凸顯他對和平的謬解。

台灣與諸多諾貝爾獎得主交流，要搭和平之橋面向全世界，立意深刻，但不能枉顧現實，只有面對世界的和平，而不能在兩岸搭起和平之橋，靠攏世界與溝通兩岸並不互相違背，忽視兩岸問題，只看世界ㄧ隅，與川普的和平謬解，幾無二致。

知識的匯聚交流，是在促進理性思考，追求解除意識形態的魔咒，然而在台灣橋梁計畫的偉大目標之下，教育課綱卻早已是特定意識形態的章本，這樣的發展，真能搭起什麼樣的和平之橋？

與諾貝爾獎得主交流，不能只是堆疊華麗辭藻，還要面對現實，知識不是空想，是理性的產物，賴清德要搭橋，講空話，不如向王金平多多請益。

王金平卸任立法院長後，以橋為名，出版他一生的從政理念，王金平認為搭橋之前，必須能任人差遣，承受壓力，搭橋的目的，是為大局與不同立場的人建立溝通管道。王金平的格局，顯然是比現在政府當中的決策人士要大得多，他想要搭建的橋，應該是賴清德可以好好思考的方向。