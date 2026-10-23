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「荒謬大於驚嚇」遭中共跨境鎮壓 黃逸豪吐心聲：幽默會摧毀權威

中央社／ 台北23日電
相聲演員黃逸豪。聯合報系資料照
相聲演員黃逸豪。聯合報系資料照

相聲演員黃逸豪中共跨境鎮壓受傷，引發外界高度關注，黃逸豪表示，聽到自己是受到跨境鎮壓「荒謬大於驚嚇」，「中國的政府很沒有幽默感，因為幽默會摧毀權威。」

黃逸豪因曾在表演時嘲諷中共中央總書記習近平而被報復，其所在的卡米地喜劇俱樂部被人潑糞、潑漆；他本人並遭跟監、被車輛衝撞。檢方調查發現，這些案件都由中國人士策畫，買兇攻擊黃逸豪。

黃逸豪接受中央社記者線上專訪時表示，一聽到是中國跟監與買兇威脅，的確有點擔心，但「荒謬大於驚嚇」，「我無法理解一個14億人口的大國領導人為何如此玻璃心，會動用資源對付一個喜劇演員。」黃逸豪不改機靈幽默，「但我更擔心家人的情緒，因為他們很怕我沒有工作，會跟家裡拿錢。」

黃逸豪表示，他一直都覺得政治跟藝術很靠近，藝術一直想要擺脫政治，「但是政治會一直黏上來，我只是沒有想到會離我的肉身這麼靠近。」

黃逸豪語言風格幽默、真誠、通透又坦率直言，他國中時期開始聽相聲，最早聽的是表演工作坊「那一夜，我們說相聲」，後來聽魏龍豪、吳兆南的經典錄音，「我覺得有趣、好玩、很好笑」。因為喜歡聽故事，大學念的是文化大學史學系，畢業後短暫失業，到相聲茶館擔任「二廚」，幫忙切菜洗菜打工。

黃逸豪說真正入行是25歲當完兵，進入劇團學習相聲，比起現在從小就練的年輕演員，黃逸豪說他的基本功並不好，全靠天分與後天「泡」出來。他回憶在台北曲藝團工作期間，可以近距離觀摩台上老師們演出，學習如何建立起段子架構與表演技巧，也向前輩請益，有了今天侃侃而談的風采。

黃逸豪自謙佔了「年齡優勢」，「我入行時25歲，但同團演員大概都50歲往上，與年輕文化較為脫鉤，正好宅文化興起，我躬逢其盛。」黃逸豪將大家感興趣的時事結合宅文化元素納入傳統相聲，吸引了新一代觀眾，被譽為「宅系相聲」教主，「但我表演風格尖銳，用語粗俗，老觀眾眼中我不算受歡迎。」

黃逸豪回憶，那段與習近平有關的段子源自傳統老段子「扒馬褂」，因為已經流傳一百多年，他靈光一閃決定要做出新東西，「這世界不會有其他相聲演員用相聲『貫口』的方式，一鼓作氣的大篇幅去批評習近平，這件事情只有我會做，也只有在自由台灣做得到。」

雖然是自己寫的段子，但黃逸豪說還是很容易忘詞，「我幾乎每一場都會忘詞，然後自己再想辦法圓回來這樣，這些雖然是小瑕疵，但無論是觀眾或是台上演員大家都樂在其中，再把這個瑕疵當成一個笑料，再去延伸，這也是我們『相聲失控』團體很有意思的地方。」

黃逸豪11月即將推出傳統段子改編的「樹沒葉」，並將自身遭遇融進節目之中，地點在西門紅樓，希望大家繼續支持相聲藝術，「相聲是我的核心使命。」黃逸豪表示，他會堅守喜劇創作立場，不卑不亢持續勇敢寫下去，「我想對小粉紅說，祝你生生世世當中國人」，「不是小粉紅的中國民眾，希望有機會在網路上看我的相聲段子。」

黃逸豪 中共 演員 習近平

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