快訊

連放2天颱風假？最新風雨預測出爐 16縣市達標

薔琵颱風傍晚始打轉！10級暴風圈將觸陸 宜基新北恐颳致災強風

金正恩驚爆離婚！結束22年婚姻傳獨扛撫養權 他們證實了

聽新聞
0:00 / 0:00

上班族羨慕了！美光輪班津貼翻3倍、每季還能分紅?! 6大好康福利帶你一次看懂

聯合線上／ 曾俊林

圖／美光科技 提供
圖／美光科技 提供

科技業薪資福利向來是熱門話題，美光員工這次又多了哪些「小」確幸？近期美光勞資爭議引發關注，台中工會與公司在10月21日達成協議，22日公布最新薪酬福利調整方案，不只輪班津貼最高翻3倍、勞退提撥提高至10%，還新增每季分紅獎金、額外增加3天有薪假，讓不少上班族羨慕。究竟這次工會爭取到了哪些好康？以下整理6大重點，帶你一次看懂！

好康福利1. 公司賺錢、員工也能分紅！原本年終之外，新增每季獎金制度

未來不只等年終，還有機會每季領分紅！美光自2027財年起新增「季度分潤獎金」，讓員工除了原有的年度績效獎金，還能依公司獲利表現分享經營成果。新制採50%現金、50%股票方式發放，現金於每季財報公布後發放，股票則按季累計、一年後歸屬，讓員工同時享有當期收入與長期獎勵。

好康福利2. 年度績效獎金再升級！表現好有機會領更多

美光同步升級年度績效獎金制度（IPP），將策略目標獎勵上限從200%提高至250%，並增加高績效員工的獎金加乘機會。依公司公布的制度案例，績效評等4的獎金倍率可達350%，評等5最高可達500%，讓工作表現與獎勵更加連動，替員工增加爭取高額獎金的機會。

好康福利3. 輪班津貼翻3倍！日班每月多領3,000元

產線輪班員工最有感！自12月1日起，日班津貼從每月1,500元提高至4,500元，等於每月多領3,000元，全年符合領取資格的話，一年就能增加36,000元；夜班津貼每月最低保障也從8,000元提高至12,000元，E/F班津貼則從基本薪資的10%調高至15%，讓輪班族的荷包更有感。

好康福利4. 勞退提撥提高至10%！公司幫員工多存退休金

美光將公司勞退提撥率從8%提高至10%，高於台灣法定最低6%的標準。以月提繳工資5萬元為例，公司每月幫員工存入退休金帳戶的金額，將從4,000元增加至5,000元，一年多存12,000元，讓員工除了現在多賺，也為未來退休生活多累積一筆保障。

好康福利5. 額外增加3天有薪假！改善新舊員工薪資差距

除了多放3天有薪假，美光也將進行新一波薪資結構調整，改善因新人起薪提高，造成資深員工薪水可能與新人相近、甚至較低的情況，讓相同職等員工的薪資更趨合理。公司預計於2027財年第二季完成，並爭取提前至農曆年前。

好康福利6. 整體待遇成長有多大？3名員工薪酬試算最高近600萬

這波福利升級到底有多大感？美光也公布3名不同職等員工的年度總薪酬試算，預估2027財年整體薪酬分別可達223萬元、392萬元及596萬元，約為2025財年的2.7至3.5倍。試算納入基本薪資、獎金、股票獎酬及公司退休金提撥等項目，呈現新制度下員工整體待遇的成長潛力。

台中勞資達成協議 荷包、休假、退休金都有感！ 美光福利升級　桃園協商進度受關注

從每月多領的輪班津貼、額外3天有薪假，到公司幫忙多存退休金，這次美光薪酬福利調整，不只讓員工的「荷包」有感，也把獎金制度從一年一次延伸到每季分紅。隨著台中勞資雙方達成共識，美光也將持續與桃園工會溝通，後續協商進展仍值得關注。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

「荒謬大於驚嚇」遭中共跨境鎮壓 黃逸豪吐心聲：幽默會摧毀權威

相聲演員黃逸豪遭中共跨境鎮壓受傷，引發外界高度關注，黃逸豪表示，聽到自己是受到跨境鎮壓「荒謬大於驚嚇」，「中國的政府很沒...

上班族羨慕了！美光輪班津貼翻3倍、每季還能分紅?! 6大好康福利帶你一次看懂

科技業薪資福利向來是熱門話題，美光員工這次又多了哪些「小」確幸？近期美光勞資爭議引發關注，台中工會與公司在10月21日達成協議，22日公布最新薪酬福利調整方案，不只輪班津貼最高翻3倍、勞退提撥提高至10%，還新增每季分紅獎金、額外增加3天有薪假，讓不少上班族羨慕。究竟這次工會爭取到了哪些好康？以下整理6大重點，帶你一次看懂！ 好康福利1. 公司賺錢、員工也能分紅！原本年終之外，新增每季獎金制度 未來不只等年終，還有機會每季領分紅！美光自2027財年起新增「季度分潤獎金」，讓員工除了原有的年度績效獎金，還能依公司獲利表現分享經營成果。新制採50%現金、50%股票方式發放，現金於每季財報公布後發放，股票則按季累計、一年後歸屬，讓員工同時享有當期收入與長期獎勵。 好康福利2. 年度績效獎金再升級！表現好有機會領更多 美光同步升級年度績效獎金制度（IPP），將策略目標獎勵上限從200%提高至250%，並增加高績效員工的獎金加乘機會。依公司公布的制度案例，績效評等4的獎金倍率可達350%，評等5最高可達500%，讓工作表現與獎勵更加連動，替員工增加爭取高額獎金的機會。 好康福利3. 輪班津

薔琵襲台慎防淹水 立院預算中心：13縣市河川治理率未達50%

薔琵颱風帶來豪雨，各地慎防淹水災情。立法院預算中心指出，2025年底各市縣河川及區域排水平均治理率為46.91%，但是新北市等高達13個縣市，河川及區域排水治理率未及5成，應檢討河川及區排治理規劃。

宋美齡逝世23周年 婦聯會風雨中辦追思禮拜感念一生奉獻

中華民國婦女聯合會為紀念創會主任委員宋美齡女士逝世23周年，今日上午10時30分，因颱風因素，在美齡樓8樓大禮堂舉辦線上追思禮拜，蔣夫人的家屬、故舊仰慕尊崇感恩者共同以虔誠的祈禱與肅穆的詩歌，緬懷宋美齡一生奉獻與卓越功績。

歷史上的今天／1954年琉球訪問團 比嘉秀傳等10人抵台

1954年10月23日，琉球各界親善訪問團團長比嘉秀傳等一行10人，上午乘民航機飛抵台北作為期十日訪問。他們在機場受到此間各界的熱烈歡迎。琉球訪問團在台之活動，除拜會政府首長及民間文化經濟貿易各界領袖外，將就如何加強台琉間文化經濟貿易等關係，交換意見，並將南下參觀我國軍事，經濟建設，遊覽各地名勝風景。

衛福部預告托嬰中心強制團體保險 兒童重大疾病手術最高理賠20萬元

衛福部今天預告訂定「托育機構辦理兒童團體保險辦法草案」，現行僅公共托嬰中心、準公共托嬰中心需為兒少投保團體保險，私人托嬰中心則未強制，草案要求所有托育機構收托兒童，均應參加保險為被保險人，如遇疾病或遭遇意外事故住院，最高可獲20萬元理賠。衛福部社家署署長周道君指出，將陸續預告「兒童托育服務法」相關授權子法，母法預計明年5月前實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。