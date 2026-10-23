上班族羨慕了！美光輪班津貼翻3倍、每季還能分紅?! 6大好康福利帶你一次看懂

圖／美光科技 提供

科技業薪資福利向來是熱門話題，美光員工這次又多了哪些「小」確幸？近期美光勞資爭議引發關注，台中工會與公司在10月21日達成協議，22日公布最新薪酬福利調整方案，不只輪班津貼最高翻3倍、勞退提撥提高至10%，還新增每季分紅獎金、額外增加3天有薪假，讓不少上班族羨慕。究竟這次工會爭取到了哪些好康？以下整理6大重點，帶你一次看懂！

好康福利1. 公司賺錢、員工也能分紅！原本年終之外，新增每季獎金制度

未來不只等年終，還有機會每季領分紅！美光自2027財年起新增「季度分潤獎金」，讓員工除了原有的年度績效獎金，還能依公司獲利表現分享經營成果。新制採50%現金、50%股票方式發放，現金於每季財報公布後發放，股票則按季累計、一年後歸屬，讓員工同時享有當期收入與長期獎勵。

好康福利2. 年度績效獎金再升級！表現好有機會領更多

美光同步升級年度績效獎金制度（IPP），將策略目標獎勵上限從200%提高至250%，並增加高績效員工的獎金加乘機會。依公司公布的制度案例，績效評等4的獎金倍率可達350%，評等5最高可達500%，讓工作表現與獎勵更加連動，替員工增加爭取高額獎金的機會。

好康福利3. 輪班津貼翻3倍！日班每月多領3,000元

產線輪班員工最有感！自12月1日起，日班津貼從每月1,500元提高至4,500元，等於每月多領3,000元，全年符合領取資格的話，一年就能增加36,000元；夜班津貼每月最低保障也從8,000元提高至12,000元，E/F班津貼則從基本薪資的10%調高至15%，讓輪班族的荷包更有感。

好康福利4. 勞退提撥提高至10%！公司幫員工多存退休金

美光將公司勞退提撥率從8%提高至10%，高於台灣法定最低6%的標準。以月提繳工資5萬元為例，公司每月幫員工存入退休金帳戶的金額，將從4,000元增加至5,000元，一年多存12,000元，讓員工除了現在多賺，也為未來退休生活多累積一筆保障。

好康福利5. 額外增加3天有薪假！改善新舊員工薪資差距

除了多放3天有薪假，美光也將進行新一波薪資結構調整，改善因新人起薪提高，造成資深員工薪水可能與新人相近、甚至較低的情況，讓相同職等員工的薪資更趨合理。公司預計於2027財年第二季完成，並爭取提前至農曆年前。

好康福利6. 整體待遇成長有多大？3名員工薪酬試算最高近600萬

這波福利升級到底有多大感？美光也公布3名不同職等員工的年度總薪酬試算，預估2027財年整體薪酬分別可達223萬元、392萬元及596萬元，約為2025財年的2.7至3.5倍。試算納入基本薪資、獎金、股票獎酬及公司退休金提撥等項目，呈現新制度下員工整體待遇的成長潛力。

台中勞資達成協議 荷包、休假、退休金都有感！ 美光福利升級 桃園協商進度受關注

從每月多領的輪班津貼、額外3天有薪假，到公司幫忙多存退休金，這次美光薪酬福利調整，不只讓員工的「荷包」有感，也把獎金制度從一年一次延伸到每季分紅。隨著台中勞資雙方達成共識，美光也將持續與桃園工會溝通，後續協商進展仍值得關注。