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薔琵襲台慎防淹水 立院預算中心：13縣市河川治理率未達50%

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
琵颱風巨浪沖刷南迴公路多良路段舊土堤，護欄基樁外露。公路局大武工務段勘查後表示，路基沒有掏空，不影響行車。圖／民眾提供
琵颱風巨浪沖刷南迴公路多良路段舊土堤，護欄基樁外露。公路局大武工務段勘查後表示，路基沒有掏空，不影響行車。圖／民眾提供

薔琵颱風帶來豪雨，各地慎防淹水災情。立法院預算中心指出，2025年底各市縣河川及區域排水平均治理率為46.91%，但是新北市等高達13個縣市，河川及區域排水治理率未及5成，應檢討河川及區排治理規劃。

立院預算中心指出，為加速改善地方易淹水地區水患問題，中央政府自2017年起於前瞻建設計畫特別預算辦理「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，而目前瞻計畫已屆期，中央在2026年、2027年推動「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，2027年度預計投入472.87億元推動中央與地方河川區排等治理計畫。

預算中心指出，直到2026年底，各縣市河川及區域排水平均治理率為46.91%，雖已較2006年的19%增加27.91個百分點，但是包含新北市等13個市縣河川及區域排水治理率未及5成，亟待檢討河川及區排治理規劃；至雨水下水道平均實施率為81.96%，仍有苗栗縣等6個縣市雨水下水道實施率未達70%，允宜研謀改善。

評估報告指出，有鑑於氣候變遷加劇造成極端降雨事件頻仍，應通盤檢討各地區河川及區排等治理計畫推動成效，並審酌氣候變遷可能帶來之衝擊，因地制宜規劃未來流域整體治理推動方向，讓政府治水經費更合理有效運用。

淹水 薔琵颱風 中央政府

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